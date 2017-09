O anúncio dos indicados para o 18º Grammy Latino foi adiado por causa do terremoto que atingiu o Mexico, mas, na terça-feira (26), finalmente os concorrentes foram revelados. O rapper porto-riquenho Residente, que é também escritor, cineasta, fundador do Calle13 e que já ganhou 24 estatuetas, foi o artista com mais indicações: nove.

Na sequência vem o colombiano Maluma, com sete indicações; Shakira, com seis; Juanes e Mon Laferte, com cinco cada um, e Luis Fonsi, do fenômeno Despacito, com quatro indicações.

Sem Anitta, o que gerou revolta dos fãs da cantora nas redes sociais, o time de brasileiros que concorre aos prêmios inclui nomes como Tiago Iorc, Ludmilla e Nando Reis. Nas categorias mistas, com representantes de diferentes países, estão os artistas Cesar Camargo Mariano, pelo CD Joined; Antônio Adolfo, por Hybrido/ From Rio to Wayne Shorter; e Eliane Elias, por Dance of Time. Hamilton de Holanda divide com Marcos Portinari e Daniel Santiago a indicação para produtor do ano pelo álbum Casa de Bituca.

Há ainda as categorias dedicadas exclusivamente à música brasileira. Concorrem a melhor álbum de MPB Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise (Dos Navegantes), Alexandre Pires (DNA Musical), Silva (Silva Canta Marisa) e o português António Zambujo (Até Pensei Que Fosse Minha, com músicas de Chico Buarque). Tiago Iorc, a dupla AnaVitória, Ludmilla e Mano Brown estão entre os indicados para melhor álbum pop. E concorrem a disco de rock/alternativo Curumim (Boca), Metá Metá (MM3) e Nando Reis (Jardim Pomar).

Nando Reis está, também, entre os indicados para melhor canção com Só Posso Dizer. Entre as músicas indicadas estão Noturna (Marisa Monte, Silva & Lucas Silva), Pé na Areia (Cauique, Diogo Leite & Rodrigo Leite), Trevo (Ana Caetano & Tiago Iorc) e Triste, Louca ou Má (Francisco, El Hombre). Na categoria álbum de música cristã em português estão Fabio de Melo, com Clareou, e Aline Barros, com Acenda a Sua Luz. Já os caxienses do grupo instrumental Yangos estão na disputa na categoria melhor álbum de raízes brasileiras. Os vencedores serão conhecidos em 16 de novembro.

Confira abaixo os indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2017:

Álbum do Ano

Salsa Big Band, Rubén Blades com Roberto Delgado' Orquesta

Obras Son Amores, Antonio Carmona

A La Mar, Vicente García

Fénix, Nicky Jam

Mis Planes Son Amarte, Juanes

La Trenza, Mon Laferte

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos,Vol. 1), Natalia Lafourcade

Residente, Residente

El Dorado, Shakira

Palabras Manuales, Danay Suarez

Canção do Ano

Amárrame, Mon Laferte com Juanes

Chantaje, Shakira com Maluma

Desde Que Estamos Juntos, Melendi

Despacito, Luis Fonsi com Daddy Yankee

Ella, Ricardo Arjona

Felices Los 4, Maluma

Guerra, Residente

La Fortuna, Diana Fuentes com Tommy Torres

Tú Sí Sabes Quererme, Natalia Lafourcade com Los Macorinos

Vente Pa' Ca, Ricky Martin com Maluma

Melhor Artista Revelação

Paula Arenas (Colômbia)

CNCO (EUA)

Vicente García (República Dominicana)

Martina La Peligrosa (Colômbia)

Mau y Ricky (Venezuela)

Rawayana (Venezuela)

Sofía Reyes (México)

Rosalía (Espanha)

Danay Suarez (Cuba)

Sebastián Yatra (Colômbia)

Melhor Canção Urbano

A Chapa É Quente!, Emicida e Rael

Coqueta, Ghetto Kids

El Amante, Nicky Jam

Hey Ma (Spanish Version), Pitbull'J Balvin com Camila Cabello

Papa, Lápiz Consciente com Vico C

Somos Anormales, Residente

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Acenda A Sua Luz, Aline Barros

Piano E Voz, Amigos E Pertences 2, Paulo César Baruk e Leandro Rodrigues

Ao Vivo Em Israel, Fernanda Brum

Clareou, Padre Fábio De Melo

Incomparável, Bruna Karla

Memórias, Eli Soares

Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

AnaVitória, AnaVitória

Boogie Naipe, Mano Brown

Troco Likes Ao Vivo: Um Filme De Tiago Iorc, Tiago Iorc

Tudo Nosso, Jamz

A Danada Sou Eu, Ludmilla

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Brutown, The Baggios

Aventuras II, Blitz

Boca, Curumin

MM3, Metá Metá

Jardim - Pomar, Nando Reis

Melhor Álbum de Samba/Pagode

+ Misturado, Mart'nália

Na Luz Do Samba, Luciana Mello

Alma Brasileira, Diogo Nogueira

Delírio No Circo, Roberta Sá

Samba Book: Jorge Aragão, Vários Artistas

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Dos Navegantes, Edu Lobo, Romero Lubambo, Mauro Senise

DNA Musical, Alexandre Pires

Silva Canta Marisa, Silva

Até Pensei Que Fosse Minha, António Zambujo

Zanna, Zanna

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Daniel, Daniel

(...), Day e Lara

1977, Luan Santana

Realidade Ao Vivo Em Manaus, Marília Mendonça

Live, Simone e Simaria

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Noturna (Nada de Novo na Noite), Silva com Marisa Monte

Pé Na Areia, Diogo Nogueira

Só Posso Dizer, Nando Reis

Trevo (Tu), Ana Vitória com Tiago Iorc

Triste, Louca Ou Má, Francisco, El Hombre