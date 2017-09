A série Star Trek Discovery, que explora as origens da atração de ficção científica americana 50 anos após sua criação, chega na Netflix nesta segunda-feira (25). A nova produção da saga, que conta com 15 episódios, será exibida em duas etapas. Os oito primeiros episódios serão transmitidos todas as segundas-feiras até 6 de novembro. O restante da atração sairá em janeiro de 2018.

Um pouco mais de 50 anos após a primeira transmissão da série original criada por Gene Roddenberry (em 1966), a série transcorrerá a bordo de outra nave, Discovery, pilotada por uma equipe completamente diferente daquela formada pelos míticos capitão James T. Kirk, seu oficial de ciências Sr. Spock e o médico de bordo, dr. Leonard McCoy. A ação ocorre dez anos antes da histórica missão de cinco anos comandada pelo capitão Kirk na série original.

O elenco inclui o britânico Jason Isaacs (Lucius Malfoy em Harry Potter), a americana Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) e a malaia Michelle Yeoh (O Tigre e o Dragão).

