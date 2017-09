Supergirl – Netflix

Chega nesta segunda-feira ao catálogo da Netflix a segunda temporada da série que acompanha a super-heroína Kara Zor-El. A garota nasceu em Krypton e foi enviada à Terra para proteger seu primo recém-nascido, mas sua nave acaba sendo atingida e ela fica presa na Zona Fantasma. Após um período adormecida, ela consegue chegar ao seu destino, onde é adotada por uma família de cientistas.

TVZ – Multishow, 19h

Nome forte dentro do novo movimento da música sertaneja no Brasil, a dupla Maiara & Maraisa, dona de hits como Medo Bobo, 10% e Sorte Que Cê Beija Bem, agita o TVZ desta segunda-feira. As irmãs escolhem os mais variados clipes para garantir a animação da noite. A hashtag de interação é #MaiaraEMaraisaNoTVZ.

Escolinha do Professor Raimundo – Viva, 20h30min

A terceira temporada da nova versão do humorístico estreia nesta segunda-feira. Entre as novidades do elenco estão os atores Bruno Garcia e Marco Luque. Garcia substitui Otaviano Costa como Seu Ptolomeu. Já o comediante Luque vai interpretar o famoso caipira Nerso da Capitinga.

Superbonita – GNT, 21h

No episódio desta segunda-feira, a cantora e apresentadora Karol Conka recebe Vanessa da Matta para um bate-papo descontraído sobre insônia e produtividade. Fora dos estúdios, a DJ Vivi Seixas, que conta como lida com os horários impostos pela sua profissão e a obstetra Gabriela Andrews, que relata os desafios de não ter uma rotina de trabalho.

Divinas Divas – Canal Brasil, 23h

Estreia esta noite na televisão o documentário dirigido por Leandra Legal. O longa apresenta a trajetória de oito representantes da primeira geração de travestis nacionais a brilhar em cena a partir do Rio de Janeiro: Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios

South Park – Comedy Central, 23h

A animação retorna ao canal esta noite com a sua 21ª temporada. Na nova leva de episódios, os personagens passam pelas experiências mais estranhas e malucas com histórias cheias de sarcasmo, como já é de praxe na franquia. No primeiro capítulo, o racismo será um dos temas abordados.