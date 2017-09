Uma história que aconteceu com os avós do escritor Rubem Fonseca é o ponto de partida de Tempo de Amar, nova novela das seis, que estreia nesta terça-feira (26) na RBS TV. A trama – escrita por Alcides Nogueira e Bia Corrêa do Lago, filha de Rubem Fonseca – narra o romance de um jovem casal separado pelas convenções da época, à la Romeu e Julieta.

Com cenas rodadas em Bento Gonçalves e Garibaldi, a história começa na fictícia aldeia portuguesa de Morros Verdes. A Julieta do folhetim é Maria Vitória (Vitória Strada), uma jovem à frente de seu tempo e de mente aberta. Órfã de mãe, foi criada pelo pai conservador e endinheirado, José Augusto (Tony Ramos). Durante uma procissão religiosa, Vitória conhece Inácio (Bruno Cabrerizo), o Romeu da trama. De origem humilde, o rapaz vive de trabalhos temporários. Os dois começam a namorar, mas o casal logo se separa após Inácio partir para trabalhar no Rio de Janeiro. Separada de seu amor, Vitória descobre que está grávida.

O casal protagonista é vivido por dois atores desconhecidos do grande público: a gaúcha Vitória tem no currículo os longas Real Beleza (2015) e O Filme da Minha Vida (2017), enquanto Bruno passou 12 anos na Europa realizando trabalhos como ator e modelo. Segundo o diretor artístico da novela, Jayme Monjardim, a ideia de trazer o par principal com novos rostos foi para evitar as referências de outras novelas ou histórias.

– Alcides e eu achamos que trazer um casal protagonista jovem para viver um Romeu e Julieta seria muito mais interessante, até por ser uma novela que promove um retorno dessas histórias super românticas. Os dois casaram tão bem que valeu a pena – explica Monjardim.

O veterano Tony Ramos enxerga a dupla novata como "companheiros antigos".

– Tinha menos idade que eles quando comecei. Acho que a vida é reciclar, o que compreende você entender cada momento de sua idade. Tem essa meninota (Vitória) chegando, que vai se consagrar com certeza. Tem Bruno, molecão também. Quando você pensa em jovens estrelando produções, tem que pensar com a naturalidade e normalidade que isso exige – aponta o ator de 69 anos.

Na trama, o personagem interpretado por Tony irá pôr a filha no convento após saber de sua gravidez. Após o parto, a filha de Maria Vitória é dada para adoção contra a vontade da jovem. A atitude do pai é condenável hoje em dia, mas Tony alerta que Tempo de Amar é uma novela de detalhes.

– As pessoas podem falar: "Nossa, mas um pai tratava uma filha assim?". Sim. Os tempos foram mudando. Felizmente, hoje há menos tabus, há a discussão da pluralidade. Naquela altura não, mulher nem votava. Quando nós atores vamos fazer a novela, temos que mergulhar no portal do tempo e esquecer isso. Fomos para 1927, onde os hábitos eram outros, e os preconceitos eram vários. Não podemos ter uma visão simplesmente crítica a partir da contemporaneidade que vivemos – justifica o ator.

Vitória complementa:

– Se a gente for observar a história da Maria Vitória com olhares de hoje, é normal uma menina ir lá conversar com o rapaz e ir atrás de seus sonhos. Naquela época, tal atitude de ir puxar assunto já causava um espanto. Era a época dos casamentos arranjados. Temos que ter esse olhar de que era uma época diferente.

Novela aborda todos os tipos de amor

No trama, Maria Vitória irá fugir para o Brasil em busca de Inácio. Um dos obstáculos do casal protagonista será Fernão (Jayme Matarazzo), um médico que acredita que a jovem é sua prometida.

– Fernão vai trabalhar com a rejeição. Ele se imaginou a vida inteira se casando com Maria Vitória, mas pouco antes de realizar esse pedido de casamento, ela se vê apaixonada por um menino muito distante da classe social dele. A partir do momento que se vê rejeitado, ele vai reagir muito mal – descreve Matarazzo.

Para o ator, Fernão simboliza a rejeição no folhetim, o que não significa que ele seja necessariamente um vilão.

– Estamos contando uma história de amor, e ele faz parte daquela que não dá certo, na qual você é rejeitado. As vilanias que pratica são todas baseadas no amor. Prefiro deixar para o público julgar se ele é vilão ou não. Ele vai ter atitudes muito fortes, vai reagir mal em várias situações, ser agressivo e perder a cabeça – detalha. – A novela aborda todos os tipos de amor: os que estão certos, aqueles à distância, aqueles da saudade, da rejeição, de pai para filha – completa Matarazzo.

Vitória conclui:

– O nome Tempo de Amar não é à toa. Mesmo o que os personagens que podem ser considerados vilões fazem é por amor. Não que justifique.

O elenco do novo folhetim das 18h ainda contará com nomes como Regina Duarte, Letícia Sabatella, Andreia Horta, entre outros.

TEMPO DE AMAR

Nova novela das seis, estreia nesta terça-feira (26), às 18h15min. RBS TV.

* O repórter viajou a convite da Globo