A nova novela das seis, Tempo de Amar, estreia nesta terça-feira (26) na NSC TV, a partir das 18h15min. A trama – escrita por Alcides Nogueira e Bia Corrêa do Lago, filha de Rubem Fonseca – narra o romance de um jovem casal separado pelas convenções da época, à la Romeu e Julieta. O folhetim tem como ponto de partida uma história que aconteceu com os avós do escritor Rubem Fonseca.

A história começa na fictícia aldeia portuguesa de Morros Verdes. A Julieta do folhetim é Maria Vitória (Vitória Strada), uma jovem à frente de seu tempo e de mente aberta. Órfã de mãe, foi criada pelo pai conservador e endinheirado, José Augusto (Tony Ramos). Durante uma procissão religiosa, Vitória conhece Inácio (Bruno Cabrerizo), o Romeu da trama. De origem humilde, o rapaz vive de trabalhos temporários. Os dois começam a namorar, mas o casal logo se separa após Inácio partir para trabalhar no Rio de Janeiro. Separada de seu amor, Vitória descobre que está grávida.

O casal protagonista é vivido por dois atores desconhecidos do grande público: Vitória tem no currículo os longas Real Beleza (2015) e O Filme da Minha Vida (2017), enquanto Bruno passou 12 anos na Europa realizando trabalhos como ator e modelo.

O elenco do novo folhetim das 18h ainda contará com nomes como Regina Duarte, Letícia Sabatella, Andreia Horta, entre outros.

A seguir, conheça os personagens da trama:

PORTUGAL



Núcleo Maria Vitória

– Jovem com a mente aberta, ela mantém uma relação próxima com seu pai, José Augusto (Tony Ramos). Apesar do interesse do amigo de infância Fernão (Jayme Matarazzo), se apaixona por Inácio (Bruno Cabrerizo), por quem vai lutar ao longo da trama. José Augusto Correia (Tony Ramos) – Produtor de vinho e azeite, dono da Quinta da Carrasqueira e aristocrata. Pai de Maria Vitória (Vitória Strada) a quem criou sozinho com certa liberdade. Ele é chefe de Delfina (Letícia Sabatella), que também é sua amante.

– Produtor de vinho e azeite, dono da Quinta da Carrasqueira e aristocrata. Pai de Maria Vitória (Vitória Strada) a quem criou sozinho com certa liberdade. Ele é chefe de Delfina (Letícia Sabatella), que também é sua amante. Delfina (Letícia Sabatella) – Trabalha para a família de José Augusto (Tony Ramos) desde a adolescência. É amante do patrão, com quem tem uma filha, Tereza (Olívia Torres), que ele não assume. Ajudou a criar Maria Vitória (Vitória Strada) após a morte da mãe da menina. Delfina é definida como severa e amargurada na sinopse.

– Trabalha para a família de José Augusto (Tony Ramos) desde a adolescência. É amante do patrão, com quem tem uma filha, Tereza (Olívia Torres), que ele não assume. Ajudou a criar Maria Vitória (Vitória Strada) após a morte da mãe da menina. Delfina é definida como severa e amargurada na sinopse. Tereza (Olivia Torres) – Filha ingênua de Delfina (Letícia Sabatella) e José Augusto (Tony Ramos). Ela faz que faz tudo que a mãe manda e não sabe a identidade do pai.



Núcleo Inácio

Figura maternal, é uma doceira batalhadora que criou o sobrinho Inácio (Bruno Cabrerizo) após a morte do irmão e da cunhada. Angélica (Livian Aragão) – Sobrinha de Henriqueta (Nívea Maria) e prima de Inácio (Bruno Cabrerizo). Ela é descrita como prática e esperta.





Núcleo Fernão Moniz

Médico e muito amigo de José Augusto (Tony Ramos). Pai de Fernão (Jayme Matarazzo). Aurora (Inez Viana) – Mulher de Álvaro (Odilon Wagner) e mãe de Fernão (Jayme Matarazzo).



Núcleo convento

Braço direito de Irmã Imaculada. É apontada como amarga e seca. Irmã Assunção (Yasmim Gomlevsky) – Foi obrigada pela família a ir para o convento. Lá, se torna amiga e confidente de Maria Vitória (Vitória Strada).



Outros personagens

Padre João (José Augusto Branco) – Pároco de Morros Verdes, amigo de José Augusto (Tony Ramos).

Pároco de Morros Verdes, amigo de José Augusto (Tony Ramos). Martim (Erik Marmo) – Jovem comerciante de Lisboa. Casado com Josefina (Giselle Prates).

Jovem comerciante de Lisboa. Casado com Josefina (Giselle Prates). Josefina (Giselle Prates) – Mulher de Martim (Erik Marmo).

Mulher de Martim (Erik Marmo). Firmino (Joelson de Oliveira) – Motorista da Quinta da Carrasqueira. É descrito como honesto e ótimo pai de família.

Motorista da Quinta da Carrasqueira. É descrito como honesto e ótimo pai de família. Figueirinha (Roberto Frota) – Funcionário dos Correios e Telégrafos de Morros Verdes.

BRASIL



Núcleo irmãs Pacheco

Irmã de Lena (Jessika Alves) e Felícia (Amanda de Godoi), ela namora Tomaso (Ricardo Vianna), que conhece no navio. Vai trabalhar na Maison Dorée ao chegar ao Rio com as irmãs. Felícia (Amanda de Godoi) – Irmã mais nova da família Pacheco. Ao chegar no Rio, ela vai trabalhar no cabaré de Madame Lucerne (Regina Duarte).



Núcleo italianos

Giuseppe (Guilherme Prates) – Italiano que faz amizade com as irmãs Pacheco e Maria Vitória (Vitória Strada) no navio em direção ao Brasil. Ele inicia um romance com Lena (Jessika Alves).

Tomaso (Ricardo Vianna) – O italiano também está no navio que segue para o Brasil. Ele se apaixona por Natália (Giulia Gayoso) .



Núcleo Celeste Hermínia

Foi contratada por Bernardo (Nelson Freitas) para ser ama de leite de Celina (Barbara França). Teve um filho com o patrão. Pepito (Maicon Rodrigues) – Filho de Bernardo (Nelson Freitas) e Balbina (Walkiria Ribeiro), mas não sabe quem é o pai.



Núcleo família do Conselheiro

Fiel empregada da casa do Conselheiro (Werner Shünemann). Cresceu com Odete (Karine Teles) em sua casa de Jacarepaguá. Pratica os ritos das religiões afro. Raimundo (Gustavo Arthiddoro) – Empregado que trabalha na casa do Conselheiro (Werner Shünemann).



Núcleo família de Reinaldo Macedo

Empregada da casa de Reinaldo Macedo (Cassio Gabus Mendes) em São Vital. Ela faz companhia e serve Lucinda (Andreia Horta), de quem se sente muito próxima. Gregório (Cristiano Garcia) – Motorista de Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) e Lucinda (Andreia Horta). Tem caráter duvidoso e será cúmplice de Lucinda em muitas ações.



Núcleo Maison Dorée

É uma cafetina francesa, dona da Maison Dorée. Mulher misteriosa que guarda muitos segredos de sua vida, além de saber de tudo que acontece no Rio de Janeiro. Gilberte (Maria Eduarda Carvalho) – É o braço direito de Lucerne (Regina Duarte) na Maison Dorée.



Outros personagens