Para garantir o acesso à TV Digital, a Seja Digital distribui gratuitamente o kit conversor para a população de baixa renda inscrita em alguns dos programas do Governo Federal. Na Grande Florianópolis foram montados 19 pontos de aconselhamento, que iniciaram nesta terça-feira (19.

Os kits com antenas e conversores são entregues apenas mediante agendamento e apresentação de documento que comprove a identidade do beneficiário.

Para fazer o agendamento, é necessário que o beneficiário tenha em mãos o número do CPF ou NIS do responsável familiar. Em alguns casos, o NIS é o mesmo número do PIS. Não são aceitas certidões de nascimento ou casamento. Também é obrigatório informar um número do celular.

Opções para agendar a retirada

- Ligar gratuitamente para o número 147 (atende 24 horas e a ligação pode ser feita por celular)

- Acessar o portal Seja Digital neste link.

- Ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no município, são 19 postos de aconselhamento na Grande Florianópolis:

Paulo Lopes: Rua Florianópolis, nº 196

Biguaçu: Rua João Martiniano Rodrigues, nº 240 (próximo ao Centro Educacional Conhecimento)

Biguaçu: SMASH Biguaçu, rua Lúcio Born, n° 12

São José: CRAS Areias, avenida das Torres, s/n (em frente ao campo de futebol Clube Amizade)

São José: CRAS Colônia Santana, avenida Engelberto Koerich, s/n (ao lado da escola profissional) próximo aos nº 919/909

São José: CRAS Jardim Zanellato, rua das Gaivotas, nº 265

São José: CRAS Forquilhinha, rua Pedro Álvares Cabral, nº 580 (próximo à padaria Albanaz)

São José: CRAS São José, Rodovia BR-101, Km 202, nº 3.697

Florianópolis: José Mendes, rua Professora Maria Julia Franco, nº 281

Florianópolis: CRAS Trindade, rua Juvêncio Costa, nº 98

Florianópolis: CRAS Capoeiras, rua Santos Saraiva, nº 2011 (Centro Multiuso)

Florianópolis: CRAS Jardim Atlântico, avenida Santa Catarina, nº 1488

Florianópolis: CRAS Canasvieiras, Rodovia SC 401, Km 18, nº 17500 (ao lado da sala do Conselho Tutelar)

Florianópolis: CRAS Ingleses do Rio Vermelho, rua José Gualberto Soares, nº 371, Sala 01 (Próximo à Escola Intendente José Fernandes)

Florianópolis: CRAS Saco Grande, rua Brejauba, nº 61

Florianópolis: CRAS Saco dos Limões, avenida Jorge Lacerda, nº 1025 (próximo à Creche Hassis)

Florianópolis: CRAS Tapera, rua José Olímpio da Silva, nº 280

Florianópolis: CRAS Rio Tavare, Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, nº 675

Florianópolis: Apoio Operacional - CDISC, avenida Rio Branco, nº 404 - Torre 2 - Sala 105

Necessário levar

- NIS do responsável familiar (11 primeiros dígitos do Cartão Bolsa Família);

- Documento de Identificação com foto: identidade, habilitação, carteira de trabalho, passaporte, procuração de plenos poderes, identidade de segmentos profissionais ou célula de identidade de estrangeiro;

- Protocolo de agendamento.

Programas beneficiados

- Bolsa Família

- Pronatec

- Tarifa Social de Energia Elétrica

- Minha Casa, Minha Vida

- Carteira do idoso

- Aposentadoria para pessoas de baixa renda

- Telefone Popular

- Isenção de pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos

- Programa Cisternas

- Água para todos

- Bolsa Verde (Programa de Apoio a Conservação Ambiental)

- Bolsa Estiagem

- Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/Assistência Técnica e Extensão Rural

- Programa Nacional de Reforma Agrária

- Programa Nacional de Crédito Fundiário

- Crédito Instação

- Carta Social

- Serviços Assistenciais

- Programa Brasil alfabetizado

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

O kit gratuito para a TV Digital somente pode ser retirado pelo responsável familiar ou membros do núcleo familiar registrados no Cadastro Único, com o número do NIS atualizado em mãos.

