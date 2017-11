Leia mais

O caminho de Anitta rumo ao reconhecimento internacional parece estar dando certo. Neste fim de semana, a cantora figurou, pela primeira vez, no Top 50 Mundial do Spotify com a música Downtown, feita em parceria com o colombiano J. Balvin.

A cantora é a primeira artista brasileira a chegar a essa lista do Spotify, e ela compartilhou um print da lista em seu Instagram, comemorando a novidade. Nesta segunda-feira, 27, a música figura na 40ª posição.

"Downtown" feat. @jbalvin é uma das 50 músicas mais ouvidas do mundo. / "Downtown" es top 50 en el mundo. Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Nov 25, 2017 às 3:18 PST

Downtown faz parte do projeto CheckMate e o clipe, gravado em Nova York, foi lançado no dia 20 de novembro.