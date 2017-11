Pabllo Vittar está trabalhando em mais uma parceria de peso. Depois do sucesso de Sua Cara, música ao lado de Anitta e do trio de DJs do Major Lazer, a drag queen brasileira está preparando uma faixa com o sertanejo Lucas Lucco.

Recentemente, os dois publicaram fotos nas redes sociais dos bastidores do clipe de Paraíso, próximo single de Pabblo. E, para fazer jus ao nome da música, as imagens estão sendo gravadas na praia de Barra Grande, no litoral baiano.

naked or not? @kiaroaresort #Permanecer #Paraíso #VersãoLagoaAzul Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em Nov 26, 2017 às 9:07 PST

// paraiso ♥️ Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar ✨ (@pabllovittar) em Nov 28, 2017 às 2:51 PST

Leia mais notícias de Entretenimento