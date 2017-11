Esqueçam a mocinha chorona e passiva, que apanhava do marido e não percebia as ironias da sogra. Clara (Bianca Bin) finalmente percebeu a armadilha de que foi vítima e promete se vingar de um por um: o psiquiatra, o juiz, o delegado, e é claro, Sophia (Marieta Severo).

O capítulo de ontem marcou a passagem de tempo de 10 anos prevista na trama. O menino Tomaz (Vitor Figueiredo) é criado por Lívia (Grazi Massafera) e Renato (Rafael Cardoso), mas convive com o pai, Gael (Sergio), já que todos moram na casa de Sophia.

O ponto alto do capítulo foi a preparação de Clara para a tão sonhada vingança. Confinada em um hospício, ela tem aulas de etiqueta, línguas e conhecimentos gerais com Beatriz (Nathalia Timberg). Além disso, a moça se exercita arduamente, em cenas dignas de Rocky Balboa.

Nas redes sociais, internautas comparam a virada de Clara com a vingança de Nina (Débora Falabella) em Avenida Brasil, e com a história do seriado americano Revenge.

Serenidade no olhar de quem vai inventar a vingança! #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/32lCFD0BUm — ¿Qué pasa, Demi? (@WhoIsJoela) November 28, 2017

VEM CLARA VINGATIVA, VEM QUE EU ESTOU SEDENTO #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/HI40U4m7xM — Vinii Rinaldo (@_EuVinii) November 27, 2017

Os inimigos que se preparem. Clara tem planos para acabar com a festa de Samuel (Eriberto Leão), Vinicius (Flavio Tolezani), Gustavo (Luis Melo) e, principalmente, Sophia, a mentora de todo esse plano macabro.

Mas tem gente disposta a ajudar a salvar a mocinha. Né, Renato?

