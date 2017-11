Depois de muito sofrer na fase inicial de O Outro Lado do Paraíso, novela das nove exibida pela RBS TV (21h), Clara (Bianca Bin) deve voltar vingativa nessa virada que o autor Walcyr Carrasco propôs para a trama, e que começa a ir ao ar nesta segunda-feira (27). No primeiro mês de folhetim, a protagonista enfrentou muitos tipos de violência. Primeiro, do ex-marido Gael (Sergio Guizé), um homem instável que bateu na mulher várias vezes até que ela, enfim, conseguisse denunciá-lo e pedir a separação. Depois, a ex-sogra Sophia (Marieta Severo) a internou em um clínica psiquiátrica para poder explorar as minas de esmeralda localizadas nas propriedades de Clara.

Para Bianca, sua personagem precisou de um esforço muito grande para resgatar a autoestima.

– Vivemos em uma sociedade opressora, patriarcal, que vai calando, tolhendo... Então, a busca da personagem, e minha também, é por esse amadurecimento e empoderamento, essa conexão consigo mesma, pela descoberta da máxima potência feminina – afirma Bianca.

Leia mais

Saiba como será a nova fase de "O Outro Lado do Paraíso"

Walcyr Carrasco nega abordagem de pedofilia em "O Outro Lado do Paraíso"

Após espancar inúmeras vezes a esposa, Gael chora com Estela pela separação: "Perdi Clara"



Mas a virada de Clara, que ficou muitos anos internada na clínica psiquiátrica, virá com a ajuda de Beatriz (Nathalia Timberg). A também paciente da instituição deixará toda sua fortuna para a jovem, que ainda deverá encontrar um novo amor: Patrick (Thiago Fragoso), sobrinho de Beatriz. Antes disso, porém, Clara será dada como morta após um plano de fuga mirabolante de Renato (Rafael Cardoso).

A trama de Clara já rendeu muito debate nesse início de novela. Primeiro, muita gente criticou o fato de a personagem demorar tanto para denunciar o então marido Gael pela violência. Na opinião da atriz, no entanto, para quem está de fora da situação, fica fácil apontar a necessidade de uma denúncia.

– A novela fala de todas as mulheres que são vítimas desses homens e isso mexe muito comigo. Violência doméstica é um tema distante de mim, mas me toca profundamente enquanto mulher e atriz. A dificuldade desse papel é distanciar o julgamento que a Bianca feminista tem da ingenuidade e romantismo da personagem. Uma mulher nunca tem que se ofuscar em nome de um amor. Jamais! Normalmente, quando ela está inserida dentro de um relacionamento abusivo, não se dá conta disso. Ela está no olho do furacão. Então, precisa de ajuda. Estou cansada de ser chamada de feminista radical, mas isso não é ofensa pra mim porque radical vem de raiz. A gente tem que ir mesmo na raiz do problema para curar isso – confessa.

Mas não será Gael o foco da vingança de Clara. A jovem buscará recuperar tudo o que lhe foi tirado pelo interesse voraz de Sophia. E seu primeiro golpe será retornar de forma triunfal ao Tocantis, no que terá a ajuda de sua amiga Raquel (Erika Januza), que tornou-se juíza, e do cabeleireiro Nicácio (Fábio Lago), que a fará brilhar na cerimônia beneficente promovida na cidade.