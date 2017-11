De acordo com o jornal Extra, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro identificou Dayane Alcântara Couto de Andrade, de 28 anos, nascida em Vitória, no Espírito Santo, como autora dos vídeos de injúria racial contra Titi, de quatro anos, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Na internet ela se apresenta como Day McCarthy, em uma conta que, até a tarde desta segunda-feira, tinha mais de 700 mil seguidores no Instagram. O ator registrou a ocorrência na manhã desta segunda-feira.

Day, em um eventos que postou foto, em seu Instagram Foto: Reprodução / Instagram

A autora das ofensas racistas se apresenta nas redes sociais como "socialite e escritora de sucesso". Em seu blog, afirma que com suas palavras pretende levar "alegria, esperança e reflexões às pessoas ao redor do mundo".

Por vc, por mim, por nós..... #antirracista #racismonao #maisamorporfavor Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Nov 27, 2017 às 4:42 PST

Somente na manhã desta segunda-feira, após a repercussão da injúria racial cometida por Day, sua conta no Instagram ganhou 50 mil seguidores. No entanto, a página, que era aberta, passou a ser fechada. Em suas publicações, Day costuma postar fotos de festas, viagens, e de famosos como Kim Kardashian e Chantel Jeffries. Após a publicação, dezenas de famosos se solidarizaram com o casal e com a pequena Titi.

Além de já ter chamado Anitta de "usuária de drogas", Day causou revolta na internet ao atacar outra criança: Rafaella, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. A socialite chamou a menina de "brinquedo assassino", em referência ao filme de mesmo nome que tinha como protagonista o boneco Chucky. Após a má repercussão, a postagem foi retirada do ar.

