Quem foi uma criança na década de 1990 deve ter consumido boas horas com os "bichinhos virtuais". A Bandai Namco, empresa que desenvolveu o brinquedo no passado, prometeu que o famoso Tamagotchi deve retornar ao mercado em outro formato em 2018: como um aplicativo para celular.

Por enquanto, a companhia apenas anunciou que o My Tamagotchi Forever será liberado para as plataformas Android e iOS e que terá as mesmas funcionalidades do gadget do passado: o "bichinho" terá que comer, dormir, brincar e tomar banho.

Outra novidade é que os tamagotchis que chegam agora ao mercado irão se entrosar com os de outros usuários.





Veja um teaser do app (em inglês):