Menos de uma semana antes de entrarmos em dezembro, a revista Rolling Stone, uma das principais publicações sobre música do mundo, divulgou uma lista com os seus melhores álbuns de 2017. O topo ficou com o aclamado Damn, quarto trabalho de estúdio de Kendrick Lamar. Em 2015, o rapper californiano também ocupou a primeira posição da revista, com To Pimp a Butterfly.

As três primeiras colocações foram ocupadas pela jovem neozelandesa Lorde, com Melodrama, e pelos veteranos do U2, com Songs of Experience.

Abaixo, confira o top 10 de melhores discos do ano e ouça uma música de cada álbum:

1. Kendrick Lamar, Damn.

2. Lorde, Melodrama

3. U2, Songs of Experience

4. Kesha, Rainbow

5. LCD Soundsystem, American Dream

6. Khalid, American Teen

7. Taylor Swift, Reputation

8. Queens of the Stone Age, Villains

9. Migos, Culture

10. Sam Smith, The Thrill of It All