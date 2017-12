Foto: Divulgação / TV Globo/Divulgação

Malhação – NSC TV, 18h

Dogão e K1 discutem na biblioteca. MB, Samantha e Felipe cobram uma atitude de Lica com relação às apostilas do colégio. Josefina se impressiona com o trabalho de Dogão na biblioteca. Dogão relata sua infância para Dóris, e K1 ouve. Keyla diz que não quer mais namorar Deco.

Tempo de Amar – NSC TV, 18h30min

Elvira vê Fernão e Tereza se beijando. Giuseppe e Natália estranham o comportamento de Tomaso. Vicente e Maria Vitória afirmam que sentirão falta um do outro quando ela retornar a Portugal. Pimenta detém Lucerne. Maria Vitória declara que não pode retribuir os sentimentos de Vicente.

Pega Pega – NSC TV, 19h35min

Madalena tenta amolecer o coração de Bebeth mostrando que todos agiram por amor a ela. Eric atende o celular de Maria Pia ao ver que a ligação é de Malagueta. Malagueta avisa a Wanderley que precisa falar com ele.

Belaventura – Record, 19h45min

Pietra pede a Páris que a ajude chegar até Enrico e diz que está enxergando muito pouco. Marion grita por clemência. Bartolin diz a Pietra que o rei Otoniel pode estar correndo perigo.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min

Emilio chega em casa com um olho machucado e conta que foi suspenso por três dias por brigar na escola. Gustavo vai à casa de Cecília e não a encontra. Estefânia e Dulce levam Cecília ao salão de beleza para uma transformação. Franciely sai com Beto e conta a ele tudo sobre Gustavo.

Apocalipse – Record, 20h45min

Até o fechamento desta edição, a emissora não havia divulgado o resumo do capítulo.

O Outro Lado do Paraíso – NSC TV, 21h15min

Duda pede dinheiro a Natanael. O detetive fotografa Duda e Danilo. Nádia não consegue humilhar Raquel. Mariano e os garimpeiros levam Diego ao bordel. Duda pede para Danilo acompanhá-la ao banco. Natanael manda o detetive matar a ex-nora. Clara chega à casa de Fabiana. Mariano se declara para Sophia. Nádia alerta Sophia sobre Raquel e garante que a nova juíza é incorruptível.

