Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 1° a 6 de janeiro



Foto: TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 1º de janeiro

Josefina permite que Juca tente ajudar Julinho com o vício em jogos. Clara se interessa por roupas do brechó e Malu se desespera com o novo visual da filha. Jota e Ellen decidem criar um game sobre a vida de Tonico. Juca convence Julinho a ir para a escola. Marta inicia o projeto sobre educação pública brasileira e Luís comemora. Dogão afirma a Dóris que não quer deixar o Cora Coralina. Tina e Benê decidem dar o presente de aniversário de Tonico juntas. Malu e Edgar planejam corte de gastos no Colégio Grupo. Guto diz que sente falta de Benê. Tato se aproxima de Keyla.

Terça-feira -2 de janeiro

Keyla acaba se afastando de Tato. Guto ajuda Benê a selecionar músicas para Tonico. Benê agradece a Juca por sua ajuda com Julinho. Fio e Clara discutem sobre suas diferenças. Edgar afirma a Malu que discutirá as sugestões administrativas com os pais e professores do colégio. Keyla avisa aos pais de Deco sobre a festa de Tonico. Bóris apoia Ellen e Jota para a Game Jam. Anderson se anima para produzir os clipes de Tina. Samantha elogia Lica. Keyla produz o aniversário de Tonico. Jota e Ellen se desentendem. Roney se sensibiliza com o estado de Keyla, que sofre para dar conta de todas as tarefas.

Quarta-feira - 3 de janeiro

Roney ajuda Keyla. Ellen conta para Anderson que não conseguiu entregar o jogo para a competição, e afirma que não está namorando Jota. Tina recebe o dinheiro que ganhou com a música no Japão. Keyla sofre para fazer prova. Malu apresenta as novidades administrativas do Colégio Grupo e Bóris se revolta. Keyla conta para Benê que K2 a incentivou a trapacear na prova, mas ela resistiu. Tina pensa em investir em uma produtora com Anderson. Tato admira o comportamento de Keyla. K2 insinua para K1 que está grávida. Lica e Samantha pintam um painel para o aniversário de Tonico.

Quinta-feira - 4 de de janeiro

Samantha e Lica são interrompidas por Felipe, que observa o painel. Anderson decide angariar dinheiro para comprar equipamentos de produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez. Mitsuko afirma que administrará o dinheiro de Tina. Dadá chega para o aniversário de Tonico. Julinho promete ajudar Telma a melhorar seu desempenho no jogo digital. Tato e Keyla se beijam e Deco vê. Lica organiza uma balada para Keyla e Tonico. K2 inventa para Tato que está grávida.

Sexta-feira - 5 de janeiro

Tato se desespera com a falsa revelação de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla. Deco afirma a Roney que será um pai presente para Tonico. Tato questiona K2 sobre a veracidade da gravidez. Tato desabafa com Anderson e ele insinua que desconfia de K2. Ellen conta a Fio que ficou com Jota. Noboru estranha a ausência de Tato e questiona Lica e Tina. Tina afirma a Lica e Mitsuko que quer morar com Anderson. Tato pressiona K2 a refazer o testa de gravidez na sua presença.

*** TEMPO DE AMAR ***

Natália Foto: João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 1º de janeiro

Lucerne provoca Alzira, que vai embora com Bernardo. Justino admira as meninas do cabaré e Inácio acha graça. Alzira expulsa Bernardo do quarto e ele pede para dormir com Balbina. Maria Vitória confidencia para Helena que pensa em ficar com Vicente. Um homem tenta se aproximar de Caroline, e Emília o afasta. Reinaldo e Eunice pensam um no outro. Lucinda afirma que Inácio ficará com pena dela. Celeste é solidária a Eunice. Reinaldo recebe uma proposta para trabalhar em Salvador. Celeste e Maria Vitória se divertem tomando banho de mar e Conselheiro as observa. Reinaldo convida Eunice para jantar. Moniz se despede de José Augusto. José Augusto repreende Delfina por reclamar da festa de Mariana. Fernão se sensibiliza com a partida do pai e Tereza o consola. Reinaldo pede para Eunice acompanhá-lo a Salvador. Inácio pede para se encontrar com Lucinda. Vicente pede Maria Vitória em casamento.

Terça-feira -2 de janeiro

Celeste comemora o noivado de Vicente e Maria Vitória. Reinaldo lamenta para Emília que Eunice não tenha aceitado acompanhá-lo a Salvador. Pepito leva seus novos funcionários para a casa de Alzira. Nicota se junta à reunião de mulheres no Grêmio Cultural. Fernão e Macário armam um plano contra José Augusto. Izabel, Henriqueta, Tereza, Elvira e Angélica preparam a festa de Mariana. Delfina reclama por ter que tomar conta da neta de José Augusto. Fernão conta a Delfina sobre sua conversa com Macário. Tereza não consegue convencer Fernão de ir à festa de Mariana e sai às escondidas. Vicente compra as passagens dele e de Maria Vitória para Portugal. Geraldo tenta disfarçar o incômodo quando Nicota comenta sobre as ideias das mulheres na reunião. Lucinda se atira na frente de um carro e Inácio se desespera.

Quarta-feira - 3 de janeiro

Inácio socorre Lucinda e a leva para o hospital. Inácio acredita que Lucinda armou o atropelamento para que eles se reconciliassem, e afirma a Reinaldo e Emília que não será mais manipulado pela esposa. José Augusto agradece a Izabel pela festa de Mariana. Fernão proíbe Tereza de sair de casa. Delfina destrata Izabel. Inácio pede que Justino avise a Lucerne do ocorrido com Lucinda. Nicota sai para jantar com Geraldo. Maria Vitória e Celeste conversam sobre o vestido de noiva. Reinaldo pensa em vender uma propriedade e pede sigilo a Emília. Vicente e Maria Vitória saem para dançar. Conselheiro pede mais uma chance a Celeste. Pepito e Celina vibram com o sucesso da venda das geleias. Teodoro vê Vicente e Carolina conversando.

Quinta-feira - 4 de de janeiro

Teodoro liga para o jornalista Marcel e inventa uma história sobre Vicente. Vicente despede-se de Carolina. Geraldo visita Nicota. Lucinda se irrita quando Inácio decide sair de casa. Carolina garante a Emília que não existe mais nada entre ela e Vicente. Lucerne aconselha Inácio sobre a índole de Lucinda. Celina estranha ao ver Artur usando um relógio de ouro. Bernardo sente-se culpado por Reinaldo estar passando por dificuldades financeiras. Helena flagra Giuseppe com Gilberte e o expulsa de casa. Maria Vitória tem um mau pressentimento e comenta com Celeste. Izabel conta a Padre João que foi destratada por Delfina. Henriqueta vê Fernão trancar a esposa em casa e corre para ajudá-la. Tereza chega apressada na Quinta e José Augusto impede Fernão de falar com sua filha. Giuseppe implora que Helena o perdoe. Alzira se desespera ao ver os funcionários do negócio de geleias em sua casa. Maria Vitória lê a matéria de Marcel.

Sexta-feira - 5 de janeiro

Nicota tenta acalmar Maria Vitória. Giuseppe pede que Helena o deixe voltar para casa. Pepito teme ter prejuízo na venda das geleias. Vicente decide convidar Carolina para jantar com Maria Vitória. Eunice sente-se mal e Celeste desconfia. Conselheiro decide comprar o chalé de Reinaldo, mas exige que Bernardo não revele sua identidade. Fernão entrega a carta adulterada de Inácio para Henriqueta. Delfina discute com Tereza. Macário desiste de contar para José Augusto o plano de Fernão. Pepito culpa Alzira pela possível falência da família. Lucerne recebe Lutero Padilha no cabaré e pede que Inácio jogue com ele. Teodoro vê Vicente com Maria Vitória e Carolina no restaurante. Padilha revela a Inácio que o conhece. Teodoro se desentende com Vicente e acaba expulso do restaurante. Padilha conta para Inácio sobre Mariana.

Sábado - 6 de janeiro

Inácio sente-se mal e conta para Lucerne que deseja voltar para Portugal. Lucinda ofende Emília e é obrigada a deixar a casa da tia. Natália tenta consolar Helena. Celeste desconfia que Eunice esteja grávida. Eunice afirma a Celeste que não contará sobre sua gravidez para Reinaldo. Lucerne dá o dinheiro para Inácio comprar sua passagem para Portugal. Tomaso e Natália fogem do restaurante onde estavam jantando sem pagar a conta. Alzira não aceita abandonar a sociedade no negócio da geleia. Celina vê Artur com uma caneta de alto valor e desconfia. Conselheiro questiona Vicente sobre seu casamento. Tereza volta para a casa de Fernão. José Augusto pede que Delfina não deixe Fernão destratar Tereza. José Augusto pede que Henriqueta fique perto de Mariana enquanto ele estiver no Brasil. Inácio compra uma passagem no próximo navio para Portugal e mente para Lucinda sobre a data do embarque.

*** PEGA PEGA ***

Júlio e Antônia Foto: Rafael Campos / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 1º de janeiro

Douglas não aceita que Gabriel vá morar na Grécia com Raquel e os dois acabam discutindo sobre a guarda do menino. Domênico alerta a todos na delegacia que Nina é a informante. Madalena pede demissão para Lígia. Eric pede tempo à Arlete para digerir o segredo que ela lhe contou. Gabriel avisa a Douglas que não quer morar com a mãe. Eric pede a Sérgio uma listagem de seus bens. Pedrinho diz a Lígia que ela e Athaíde são a grande decepção de sua vida. Júlio pergunta a Arlete o que Eric foi fazer em sua casa.

Terça-feira -2 de janeiro

Bebeth incentiva Douglas a lutar por Gabriel. Siqueira pede para Antônia voltar à Polícia e descobrir em que Nina está envolvida. Antônia afirma a Siqueira que está feliz com sua escolha de ficar com Júlio em detrimento de sua carreira. Maria Pia diz a Madalena que está difícil ficar em casa sem sua presença. Ricardo avisa a Maria Pia que Malagueta quer vê-la. Malagueta pergunta a Maria Pia o motivo de ela não ter lhe dito que gerou Bebeth.

Quarta-feira - 3 de janeiro

Malagueta tenta entender o motivo de Maria Pia ter escondido que gerou Bebeth. Nina avisa a alguém, pelo telefone, que Aníbal está depondo. Aníbal diz ao delegado que só responderá as perguntas quando estiver acompanhado de seu advogado. Aníbal se nega a responder a Eric sobre o que ele sabe da morte de Mirella. Eric comemora ao descobrir que Luiza está grávida. Maria Pia ironiza Luiza. Domênico avisa a Antônia que Evandro e Mônica foram presos.

Quinta-feira - 4 de de janeiro

Cíntia e Sandra desconfiam do comportamento de Aníbal. Mônica é transferida para a delegacia do Rio de Janeiro. Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que o ama. Cíntia conta a Lourenço que Aníbal fugiu. Dulcina passa mal ao saber que Aníbal foi preso. Tereza deduz que os pais de Maria Pia devem estar envolvidos na morte de Mirella. Dom estranha o fato de Athaíde ter informado Sabine sobre a morte de Mirella. Maria Pia pergunta aos pais se eles estão implicados na prisão de Aníbal. Nina demonstra interesse em saber o que Sabine deseja contar ao delegado sobre a morte de Mirella.

Sexta-feira - 5 de janeiro

Expedito impede Nina de falar com Sabine. Siqueira e Domênico não conseguem extrair o depoimento de Aníbal, que insiste em permanecer calado. Nina informa a Athaíde que Aníbal não falou durante o depoimento. Nelito se sente atraído por Raquel. Luiza comenta com Bebeth que sente que Maria Pia está mudando. Sérgio entrega a Eric a relação de bens do patrimônio do empresário. Lígia procura Madalena na tentativa de convencê-la a denunciar Sabine, Madelena não dá espaço para Lígia e a acusa de ter sido uma péssima mãe para Maria Pia. Aníbal decide contar tudo que sabe sobre a morte de Mirella, depois que recebe a visita de Dulcina. Eric procura Júlio.

Sábado - 6 de janeiro

Aníbal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Athaíde decide fugir com Lígia. Douglas pede a Nelito que convença Raquel a deixar Gabriel no Brasil. Nelito aceita o cargo de chefia no hotel. Gabriel confessa a Raquel que nunca foi tão feliz morando com o pai. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se prepara para deixar o país com Lígia. Mônica afirma em seu depoimento que Malagueta não fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Athaíde e Lígia entram em seu jatinho particular.

*** O OUTRO LADO DO PARAÍSO ***

Sophia (Marieta Severo) Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 1º de janeiro

Duda percebe que falou demais e expulsa Laerte de seu quarto. Nádia lamenta a ausência de Bruno no Ano-Novo. Laura e Rafael se beijam. Samuel usa o líquido que ganhou da Mãe do Quilombo com Suzy. Lívia reclama da falta de Renato. Clara troca olhares com Renato ao saber por Irene que Cido ganhou dinheiro de Sophia. Nicácio e Marcel se unem para afastar a namorada de Odair. Patrick consegue impedir o julgamento de Gael, que é obrigado a voltar para o presídio. Clara denuncia Sophia para Raquel. Renato segue Samuel. Bruno anuncia que irá à mina de esmeraldas atender a uma denúncia, e Gustavo alerta Sophia. Diego leva Melissa para casa, e Isabel e Raul decidem retirar a queixa contra ele. Mariano procura Cleo. Renato fala para Lívia sobre seus sentimentos por Clara. Lívia e Mariano se conhecem. Os garimpeiros confirmam as denúncias de Clara, e Sophia é presa por desacatar Raquel e Bruno.

Terça-feira -2 de janeiro

Sophia é levada por Bruno e se enfurece com Clara. Raquel chega à delegacia, e Vinícius é obrigado a respeitar sua ordem. Clara comemora a prisão de Sophia. Lívia pede para Amaral chamar Natanael. Estela convida Juvenal para fazer as refeições em sua casa e Amaro se incomoda. Sophia faz ameaças a Clara para Lívia. Lívia se encontra com Mariano. Nádia e Gustavo repreendem Bruno por ter prendido Sophia. Raquel desconfia de Gustavo e pede para o namorado observar as ações do pai no caso de Sophia. Natanael chega a Palmas. Caetana avisa a Duda para tomar cuidado com Laerte. Desirée se insinua para Juvenal. Laura inicia seu estágio no laboratório do hospital. Renato segue Samuel e passa informações sobre o psiquiatra para Clara.

Quarta-feira - 3 de janeiro

Suzy se irrita por não encontrar Samuel em casa. Clara combina com Renato como desmascarar o psiquiatra. Natanael conversa com Gustavo sobre a libertação de Sophia. Caetana se aconselha com Duda e decide contar para Herculana quem é o seu pai. Tomaz pede que Renato o leve para visitar Josafá. Clara convida Adinéia para jantar. Sophia é libertada, e Bruno desconfia. Diego pede Melissa em casamento. Karina leva Duda até as ruínas de uma Igreja. Natanael explica como Sophia deve proceder para que a mina seja reaberta. Mariano e Lívia se encontram em um hotel de Pedra Santa. Amaro se declara para Estela e a beija. Sophia afirma que se vingará de Clara. Nádia garante que Raquel não será a madrinha de casamento de Diego ao lado de Bruno. Suzy aconselha Tônia a tentar reatar com Bruno. Adinéia desmaia ao flagrar Samuel vestido como uma mulher com Cido.

Quinta-feira - 4 de de janeiro

Adinéia perdoa Samuel, que implora que a mãe mantenha seu segredo. Clara se vangloria para Renato por ter exposto a vida dupla do psiquiatra. Adinéia garante ao filho que manterá Clara longe de Suzy. Samuel tenta agradar a esposa. Duda vai às ruínas da igreja e Laerte aproveita para bisbilhotar seus pertences. Gael é condenado a prestar serviços comunitários. Renato estranha o comportamento de Samuel com Suzy. Vinícius implica com o namorado de sua enteada. Laura aceita se casar com Rafael. Gael deixa a prisão. Lívia comenta com o irmão sobre Mariano, sem mencionar o nome do garimpeiro. Gael não se conforma com a vingança de Clara contra sua família. Valdo vai ao salão de Nicácio em Pedra Santa. Amaro pede desculpas a Estela por tê-la beijado. Lívia se encontra com Mariano. Gael ataca Sophia. Adinéia aconselha o filho a conversar com Clara. Samuel implora que Clara não revele seu segredo.

Sexta-feira - 5 de janeiro

Samuel afirma que não deixará que Clara se aproxime de Suzy. Gael se afasta de Sophia ao ver Tomaz, que aconselha o pai a lutar para reconquistar Clara. Samuel conta para Adinéia como foi sua conversa com Clara. Nádia conta para Tônia seu plano de reaproximá-la de Bruno. Caetana expulsa Laerte do quarto de Duda. Mercedes tem um pressentimento. Rosalinda garante a Estela que Amaro está interessado nela. Valdo convida Ivanilda para sair. Clara afirma a Patrick e Renato que destruirá a reputação de Samuel. Nádia pede a Bruno que leve Raquel para jantar em sua casa. Rato reclama do noivo de Leandra. Caetana conta para Duda que flagrou Laerte em seu quarto. Juvenal percebe a inquietação de Estela. Sophia melhora as condições de trabalho, e os garimpeiros comemoram. Gael pede para reatar com Clara. Laerte descobre o segredo de Duda.

Sábado - 6 de janeiro

Laerte sai do quarto de Duda sem deixar vestígios de sua presença. Gael se irrita quando Clara o ofende, e Patrick defende sua cliente. Bruno pede que Gustavo lhe indique um advogado para tratar do fim de seu casamento. Tônia decide não aceitar o divórcio de Bruno. Tomaz incentiva Lívia a namorar. Mariano tem uma ideia para enganar Sophia e pede a ajuda de Xodó. Odair se insinua para Aura. Renato estranha a presença de Adinéia no hospital para buscar Samuel. Laura e Rafael contam para Renato que pretendem se casar. Leandra recebe o sócio misterioso. Juvenal se entristece ao ver Estela cuidar de Amaro. Diego se despede de Melissa e volta para Pedra Santa. Aura e Gael reatam o namoro. Xodó pede para Maíra fingir que é namorada de Mariano. Diego aparece no bordel. Caetana leva Herculana para conhecer o pai. Laerte ameaça Duda.

