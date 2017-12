Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 4 a 9 de dezembro:



Foto: TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Keyla com um visual bem diferente do que o de costume Foto: Tata Barreto / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 4 de dezembro

Keyla tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen se orgulham de Anderson ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do Colégio Grupo. Keyla comenta com K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 se aproximam. K1 pede para dormir na casa de Keyla novamente, e despista K2. Telma vê quando Anderson convida Samantha para sair. Após conversar com Ellen, Lica decide lutar para afastar Malu da escola. Guto ajuda Benê com a audição musical. Roger, o padrasto de K1, procura Roney, e Keyla desconfia. Lica propõe uma greve de alunos contra Malu. K1 se apavora ao encontrar Roger na lanchonete.

Terça-feira -5 de dezembro

Para não voltar para casa, K1 inventa que precisa terminar um trabalho de escola com Keyla, e a amiga confirma. Noboru sugere que Tato visite a cozinha de seu restaurante. Roney promete ajudar Benê com o vídeo para a audição musical. Lica e Clara convencem Marta e Luís a confrontar Malu e Edgar. Keyla conversa com K1 sobre Roger e sugere que a amiga peça orientação a Dóris. Ellen e Clara decidem aderir à greve ao lado de Lica. K1 conversa com Dogão. Malu ameaça os alunos. Apoiada por Keyla e K2, K1 revela a Dóris que Roger a está assediando.

Quarta-feira - 6 de dezembro

Dóris acolhe K1 e a orienta a falar com sua mãe. Edgar pede para conversar com os líderes de greve de alunos. Lica, Clara, MB, Felipe e Samantha não cedem a Malu e Edgar. Jota flerta com Ellen. Marta e Luís confrontam Edgar e Malu sobre o novo sistema de ensino do Colégio Grupo. Tato comenta com Keyla que pensa em estagiar no restaurante de Noboru. Benê pede que Juca a ajude com o vídeo para a audição musical. Dóris elogia o trabalho de Dogão e o libera do serviço na biblioteca. Noboru afirma que dará um emprego a Tato, caso Roney concorde. Guto sente ciúmes de Benê com Juca. A pedido dos ex-alunos, Bóris avalia as novas apostilas do Grupo. Roney apoia a demissão de Tato. Dóris, K1, K2 e Keyla vão à delegacia de mulheres. A delegada Andrezza convoca Roger e Kátia para esclarecimentos.

Quinta-feira - 7 de dezembro

Andrezza tranquiliza K1 e garante sua segurança. Lica, Ellen, Samantha, MB e Felipe pressionam Bóris a voltar para o Grupo. Benê é aprovada para o curso de música, e Guto comemora. Clara desabafa com Malu, que chora com as palavras da filha. Lica aconselha MB a procurar K1. Benê pensa em beijar Guto novamente. Em seu depoimento, Kátia afirma a Andrezza que Roger criou K1 desde pequena. Roney aconselha Bóris a ajudar os alunos do Grupo. K1 relata a Andrezza todas as violências de Roger contra ela. Na reunião de pais e alunos, Marta pede a Edgar que as apostilas do colégio sejam avaliadas por um pedagogo. Kátia garante que não expulsará Roger de casa. Bóris chega à reunião no Colégio Grupo.

Sexta-feira - 8 de dezembro

Bóris discursa sobre a história do Colégio Grupo e afirma que o novo sistema de ensino contraria o legado da escola. Andrezza se surpreende com o comportamento de Kátia e questiona se algum parente de K1 pode acolher a menina. A tia de K1 chega para resgatá-la. Edgar convida Bóris a retornar ao Grupo, e Malu se sente humilhada. Malu não permite que Edgar entre em casa. K1 volta para a escola. Dogão e Juca se aplicam para a vaga de Tato na Chapa do Romano. Dóris incentiva Bóris a aceitar o convite de Edgar. MB apoia K1 e se apresenta a Dogão como seu namorado. Julinho divulga o clipe de Roney na internet e o ex-cantor aprova. Bóris vai ao encontro de Edgar, e Malu flagra os dois.

*** TEMPO DE AMAR ***

Casamento de Lucinda e Inácio Foto: Cesar Alves / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 4 de dezembro

Maria Vitória escapa ilesa da explosão e Tomaso se sente aliviado. Edgar comenta com Olímpia que acredita que Otávio esteja envolvido na explosão do navio. Maria Vitória lamenta ter sua viagem adiada. Teodoro cumprimenta o Ministro por não divulgar que a explosão foi, na verdade, um atentado. Tomaso confessa a Guiseppe que Otávio foi o autor da bomba. Vicente repreende Otávio. Celina insiste que Artur vá jantar em sua casa. Felícia desconfia da ausência de Lucerne. Vicente beija Maria Vitória. Em Morros Verdes, Angélica comenta com José Augusto que Inácio pode ter se casado no Brasil. Tereza e Fernão se casam às escondidas. Otávio deixa o Grêmio Cultural. Ismênia é libertada da prisão e agradece o apoio de Lucerne. Lucerne orienta Gilberte a vender seu terreno no Leblon. Eunice desabafa com Celeste sobre Lucinda. Leonor confisca uma carta endereçada a Inácio das mãos de Tiana. Teodoro revela que denunciou Vicente como responsável pela explosão do navio.

Terça-feira -5 de dezembro

Olímpia e Edgar ajudam Vicente a fugir da polícia. Tiana comenta com Justino que não gostou de Leonor. Teodoro fala com o Ministro sobre a perseguição policial a Vicente. Conselheiro conta a Celeste que Teodoro quer se vingar de Vicente por conta de Maria Vitória. Lucinda queima a carta de Henriqueta para Inácio e elogia o trabalho de Leonor. Gilberte fala com Bernardo sobre a venda do terreno de Lucerne. Para conter Alzira, Celina pede que Celeste compareça ao jantar para Artur em sua casa. Lucinda vê a charge maldosa sobre Reinaldo e Eunice e se revolta contra o pai. Maria Vitória faz Tomaso prometer que falará com Otávio para livrar Vicente. Carolina lamenta para Emília o afastamento de Vicente. Em Morros Verdes, José Augusto descobre que Inácio usou o endereço de Emília para sua correspondência com Padre Lúcio. Fernão e Tereza revelam a Delfina e Macário que se casaram às escondidas.

Quarta-feira - 6 de dezembro

Delfina se desespera e ofende Tereza e Fernão. Com a ajuda de Moniz, José Augusto descobre informações sobre Reinaldo. Delfina expulsa Tereza da Quinta. Angélica se preocupa com Tereza. Balbina cozinha para o jantar de Celina e Artur, mas disfarça para Alzira e Pepito. Artur teme a reação de Alzira à sua presença. Olímpia e Edgar visitam Vicente em seu esconderijo. Geraldo pergunta por Nicota para Maria Vitória. Tomaso pressiona Otávio a se entregar à polícia e livrar Vicente, que é intimado a depor. Justino anuncia a Inácio que uma de suas músicas foi divulgada por uma rádio. José Augusto descobre sobre o casamento de Tereza e se revolta contra Fernão.

Quinta-feira - 7 de dezembro

Henriqueta apoia Moniz, que lamenta o comportamento do filho. Lucerne agradece a ajuda de Bernardo. Lucinda confronta Reinaldo. José Augusto procura Fernão. José Augusto ameaça Fernão, e Tereza se desespera. Delfina se preocupa com a filha. Padre João tenta acalmar Tereza. José Augusto afirma a Delfina que anulará o casamento de Tereza. Maria Vitória se diverte com os amigos. Tomaso tenta convencer Otávio a se entregar à polícia. Maria Vitória pensa em Vicente. Reinaldo enfrenta Lucinda.

Sexta-feira - 8 de dezembro

Celeste consola Conselheiro. Eunice vê um homem rondando a casa de Celeste. Edgar e Olímpia se despedem de Vicente. Alzira repreende Celina por ter convidado Artur para jantar. Reinaldo conta a Eunice sobre sua conversa com Lucinda. Pepito implica com Celina por causa de Artur. Geraldo sente ciúmes de Nicota. Edgar fala de Vicente para Maria Vitória. Geraldo tenta disfarçar o ciúme quando fala sobre o admirador secreto de Nicota para Helena e Maria Vitória. Giuseppe namora Gilberte às escondidas. Celina se desculpa com Artur pelo comportamento de Alzira. Teodoro impede Bernardo de vender o terreno em nome de Lucerne. Fernão revela a Tereza que José Augusto é seu pai.

Sábado - 9 de dezembro

José Augusto fica furioso com Fernão e o expulsa da Quinta. Lucinda simula tranquilidade quando Inácio afirma que se apresentará no evento da rádio. Inácio visita Lucerne na cadeia. Artur entrega a Maria Vitória os convites para a Noite do Chorinho. Vicente pensa em Maria Vitória. José Augusto descobre que não há como anular o casamento de Tereza e vai à casa de Fernão para buscar a filha. Tereza afirma a José Augusto que deseja ficar com o marido. Moniz repreende Fernão por seu comportamento. José Augusto tem uma conversa séria com Delfina sobre Tereza.

*** PEGA PEGA ***

Maria Pia faz revelação a Eric e Bebeth Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 4 de dezembro

Xavier avisa ao policial que a mala que estava no carro acidentado faz parte do roubo do Carioca Palace. Pedrinho revela a Antônia e a Domênico que Timóteo o roubou no passado, e os surpreende ao contar que o ex-doleiro tem um filho. Eric se irrita por Sabine não lhe avisar que Bebeth viajaria para a Suíça. Xavier conta a Eric que a quarta mala de Pedrinho foi encontrada. Cristóvão questiona Dom sobre seus sentimentos por Tânia. Maria Pia acusa Lourenço de ter se aproximado dela só para prender Athaíde. Maria Pia conta a Malagueta sobre a morte de Timóteo. Lourenço observa Maria Pia sair da casa de Malagueta e conta a Eric. Luiza diz a Eric que Lourenço já sabe da história de Bebeth e Maria Pia. Sandra Helena e Júlio desconfiam de que Malagueta estava ligado a Timóteo. Arlete sofre um atropelamento.

Terça-feira -5 de dezembro

Arlete diz a Pedrinho que acredita ter sofrido um atentado a mando de Athaíde. Júlio e Sandra Helena se preocupam ao descobrir que Wanderley sabe do envolvimento de Malagueta no roubo. Pedrinho vai à casa de Athaíde e o acusa de ter tentado atropelar Arlete. Expedito convida Gilda para sair. Sérgio entrega a Luiza um dossiê com os movimentos feitos por Malagueta na empresa. Malagueta confessa a Júlio, Agnaldo e Sandra Helena que Timóteo era seu pai. Lourenço diz a Luiza que eles precisam descobrir quem é Janaína Aguiar, mãe de Malagueta. Madalena avisa a Tânia que Dom só a aceitará se ela mudar. Gabriel avisa a Douglas que tem reunião de pais na escola. Eric e Maria Pia observam Bebeth e Sabine chegando de viagem. Antônia e Domênico se surpreendem quando Siqueira afirma que Timóteo é o quarto ladrão do hotel.

Quarta-feira - 6 de dezembro

Bebeth é hostil com Eric. Antônia questiona Siqueira, que decide dar por concluído o caso do roubo do Carioca Palace. Eric repreende Sabine por ter levado Bebeth a Genebra sem consultá-lo. Sabine avisa a Eric que ficará ao lado de Bebeth. Dom pede a Sabine um tempo para pensar se assumirá a presidência da empresa. Antônia avisa a Arlete que o julgamento de Júlio acontecerá em breve. Sabine informa à diretoria da empresa que Dom é o novo presidente. Malagueta cobra de Sabine um cargo na diretoria. Antônia avisa a Luiza que o inquérito do roubo do hotel foi concluído.

Quinta-feira - 7 de dezembro

Eric comenta com Maria Pia que teme perder o amor de Bebeth. Antônia pergunta a Sabine se ela acredita que Lígia pudesse fazer alguma coisa contra Mirella. Bebeth conversa com Eric. Lourenço ajuda Nelito a cuidar de Cíntia. Antônia comenta com Domênico que estranhou quando Sabine lhe disse que Lígia teve uma crise nervosa ao saber da morte de Mirella. Maria Pia reage a um deboche de Bebeth e confronta a menina.

Sexta-feira - 8 de dezembro

Bebeth e Maria Pia se enfrentam. Nelito percebe um clima entre Cíntia e Lourenço. Bebeth pede a Sabine que demita Maria Pia e lhe ensine sobre os negócios. Márcio fica apreensivo com a atitude de Bebeth. Arlete aconselha Júlio e Agnaldo a falar tudo que sabem sobre o roubo. Wanderley incentiva Agnaldo e Júlio a contarem à polícia que Malagueta é o quarto ladrão. Eric conta a Luiza que entregará o laptop da Maria Pia para Lourenço analisar. Douglas não aceita o pedido de demissão de Tânia. Arlete avisa a Pedrinho que Athaíde é perigoso. Douglas conta a Dom que Tânia está sofrendo por amor. Antônia procura Lígia querendo saber o motivo que a levou a ter uma crise nervosa quando soube que Mirella havia morrido.

Sábado - 9 de dezembro

Lígia não gosta de saber que Antônia sabe sobre sua internação. Antônia percebe que Lígia não sabe da ligação de Maria Pia com Bebeth. Tânia se recusa a fiscalizar Dom para Sabine. Lourenço avisa a Eric que nada de suspeito foi encontrado no laptop de Maria Pia, mas continuará a fiscalizar os acessos que da executiva na internet. Cíntia e Nelito conversam e decidem continuar sendo apenas amigos. Pedrinho procura Lígia para descobrir quem Athaíde está protegendo. Sabine visita Malagueta de surpresa, obrigando Maria Pia a se esconder da empresária.

*** O OUTRO LADO DO PARAÍSO ***

Sophia (Marieta Severo) Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 4 de dezembro

Clara despista Fabiana. Duda chega a Pedra Santa e conhece Leandra. Sophia reclama de Diego. Mariano tenta ser romântico com Sophia. Nádia aparece no garimpo e Diego fica envergonhado. Fabiana se surpreende com os conhecimentos e modos de Clara. Juvenal visita Estela. Duda vai até o bordel. Janete avisa a Clara que Ronaldo assedia as funcionárias. Duda compra o bordel e conta parte de sua história para Leandra. Leandra explica o esquema da sociedade misteriosa e Duda pede que ela mantenha o acordo. Ronaldo agarra Clara a força.

Terça-feira -5 de dezembro

Fabiana flagra Ronaldo com Clara. Samuel viaja e deixa Renato como responsável pelo hospital. Renato tenta fazer Aura denunciar Gael. Diego descobre o envolvimento de Sophia e Mariano. Rosalinda afirma a Estela que Juvenal está interessado nela. Sophia e Rato pensam em uma forma de fazer com que um dos garimpeiros se torne um espião. Duda é rude com Laerte, que fica curioso para saber mais sobre a nova dona do bordel. Nádia exige que Tônia engravide de Bruno. Gustavo é hostil com Raquel. Cido pede dinheiro para Samuel, e Renato estranha a presença do motorista no hospital. Janete comenta com Clara que Fabiana desconfia dela. Leandra aconselha Duda a não beber no bordel. Samuel afirma a Inácio que quer ter um filho. Laerte tenta invadir o quarto de Duda e se surpreende quando ela o enfrenta.

Quarta-feira - 6 de dezembro

Duda ameaça Laerte. O segurança afirma a Leandra que descobrirá o segredo da nova dona do bordel. Adriana diz a Natanael que quer ser advogada criminalista. Karina fica feliz por passar a noite com Diego. Fabiana avisa a Lindomar que viajará e manda o motorista vigiar Clara. Gael se enfurece ao ouvir Tomaz chamar Renato de pai e decide revelar ao menino sobre a morte de Clara. Rosalinda insiste que Estela presenteie Juvenal. Lívia vê Tomaz chorando por causa de Clara e tenta fazer o menino esquecer a mãe biológica. Clara tem uma ideia ao descobrir que na casa de Fabiana existem várias câmeras. Gael flagra Estela e Juvenal se divertindo juntos. Bruno beija Raquel. Renato reclama com Lívia da forma como Sophia o trata. Leandra sugere que Duda procure Mercedes. Mercedes garante a Josafá que Clara está viva. Clara pega os três quadros no closet de Fabiana e os guarda em duas malas.

Quinta-feira - 7 de dezembro

Clara pede para Lindomar jogar as malas de Fabiana no lixo. Duda pensa em falar com Mercedes. Nádia dá um presente para Tônia usar com Bruno. Samuel diz a Adinéia que não pode ter filhos. Fabiana antecipa sua volta da viagem e Clara tenta disfarçar a tensão. Ingrid vê Clara sair de sua casa em um táxi, com as malas de sua mãe, Fabiana. Duda procura Mercedes. Clara procura por Patrick e mostra a carta testamento de Beatriz. Duda reclama de Mercedes para Leandra. Patrick manda Clara pedir demissão de seu trabalho na casa de Fabiana. Sophia arma uma mesa de pôquer para os garimpeiros e um possível comprador. Clara se impressiona com o valor dos quadros que herdou de Beatriz.

Sexta-feira - 8 de dezembro

Patrick alerta Clara para o perigo de voltar para a clínica. Gael ouve Estela contar para Juvenal por que foi obrigada a morar em Pedra Santa e fala com Sophia. Clara explica a Patrick como fugiu da clínica e acusa Renato de agir contra ela. Renato sugere a Lívia que eles assumam a guarda definitiva de Tomaz. Sophia se irrita por Gael atrapalhar seu jogo de pôquer. Bruno conversa com um amigo sobre Raquel. Raquel se aconselha com a Mãe do Quilombo. Nádia descarta as pílulas de Tônia. Mariano se encanta ao ver Cleo na cachoeira e segue a moça até sua casa. Gael repreende Sophia pelo que fez com Estela e afirma que levará a irmã de volta para Palmas. Amaro questiona Rato sobre Estela. Gael é rude com Aura. Patrick fala com Raquel sobre o processo de Clara.

Sábado - 9 de dezembro

Raquel reconhece o nome de Clara e afirma a Patrick que agilizará seu processo. Gustavo reclama de Raquel para Nádia. Cido pede dinheiro para Samuel. Laerte ouve Duda falar sobre a filha e fica intrigado. Renato estranha ao ver Cido no hospital e comenta com Sophia. Mariano ajuda Cleo no mercado. Estela fica decepcionada com o presente que recebe de Juvenal. Caetana volta ao bordel e Duda se surpreende. Patrick avisa a Clara que ela terá que consultar uma junta médica para atestar sua sanidade. Cleo não conta para Mercedes sobre Mariano. Raquel pede para almoçar com Bruno. Nádia se interessa em comprar o salão de Nicácio. Bruno e Raquel discutem. Sophia ameaça Samuel e o médico reclama com Cido. Patrick consegue o resultado sobre a avaliação psiquiátrica de Clara.