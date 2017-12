Série "Game of Thrones" é um dos carros-chefes do canal Foto: HBO / DIVULGAÇÃO

O serviço de streaming HBO GO, que já operava em outros países no estilo da Netflix, chegou ao Brasil. Com assinaturas diretamente pelas lojas digitais Apple App Store e Google Play Store, a plataforma reúne todos os conteúdos do canal de TV. O consumidor pode assinar a HBO GO por dispositivos móveis com iOS (iPhone e iPad) ou Android (smartphone e tablet), ou ainda pela Apple TV ou Android TV.

Entre as produções do canal, estão as séries Westworld, Big Little Lies, True Blood, Família Soprano, The Wire e Game of Thrones. A assinatura da HBO GO está disponível no Brasil por R$ 34,90 por mês para dispositivos com sistema operacional Android e US$ 10,99 para iOS.

A plataforma também está disponível como um serviço sob demanda na VIVO e OiTV e como complemento e sem custo adicional de assinaturas do pacote premium HBO/MAX na SKY, NET (incluindo assinantes Claro), VIVO, OiTV e Cabo Telecom Natal.

A HBO GO pode ser acessada em qualquer dispositivo móvel com sistema operacional iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) ou Android e no site hbogo.com.br. Também é possível usar a HBO GO em TVs com Chromecast, Xbox 360 (com Xbox Live), Apple TV 4ª. geração e Android TV.