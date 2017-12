Os fãs do casal "Brumar" podem comemorar: Neymar e Bruna Marquezine estão juntos novamente! O jogador e a atriz voltaram a posar juntos para fotos em uma festa no arquipélago de Fernando de Noronha, na noite deste sábado. O craque do PSG e da Seleção Brasileira estava curtindo férias em Barra Grande, na Bahia, e voou até a ilha para encontrar com a amada.

Também circula nas redes sociais um vídeo do casal trocando beijos durante a festa.

Neymar e Marquezine haviam terminado o namoro no final de junho deste ano, pouco antes do craque concretizar sua transferência para Paris, mas já davam pistas sobre uma possível volta desde que se reencontraram em outubro, no casamento da atriz Marina Ruy Barbosa com Xandinho Negrão.

Além de Neymar, o goleiro alemão Kevin Traap, companheiro do brasileiro no PSG, também está em Noronha com a namorada Izabel Goulart.