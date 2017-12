Nem bem emplacou Vai Malandra como um dos hits do verão, Anitta poderá embalar a Copa do Mundo de 2018. Parceria da cantora com o DJ colombiano J Bavin, o single Machika é especulado como música-tema da Copa do Rússia, no ano que vem.

Ainda sem data de lançamento prevista, o clipe teve um trecho vazado na internet. Em uma das cenas, aparece um dançarino com a bola oficial do torneio, a Telstar 18. O clipe, ambientado no que parece ser um deserto, conta com bandeiras de todos os países, o que intensificou os rumores.

Anitta e J Balvin têm feito suspense há algumas semanas em suas redes sociais com a figura de dois olhinhos que representa a música. Essa é a segunda parceria da dupla, depois de Downtown, divulgado no início de novembro.

Veja possíveis trechos do clipe de Machika: