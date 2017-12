SÁBADO

ESTRELAS

(NSC TV, 15h10min)

Foto: Eugenio Savio / TV Globo / Divulgação

Dia de despedida dupla no Estrelas do Brasil deste sábado: Angélica dá adeus a Minas Gerais, durante o último programa da temporada no estado, e também ao ano de 2017. Nos preparativos para a chegada de 2018, a apresentadora conta com a presença da cantora Anitta e da atriz Fernanda de Freitas. Além de bons papos e boa comida, a celebração de Ano Novo conta com muita música. Na conhecida região da Pampulha, em Belo Horizonte, Anitta faz um pocket show exclusivo para o Estrelas e coloca a plateia, Angélica e os demais convidados do programa para dançar em ritmo de contagem regressiva para o réveillon.

SURPRESAS DA VIDA

(DISCOVERY HOME & HEALTH, 18h)

Foto: Discovery / Divulgação

A partir deste sábado, o Discovery Home & Health exibe Surpresas da Vida, série inédita em quatro episódios que acompanha pessoas em momentos decisivos, que estão prestes a passar por mudanças drásticas e cruciais que redefinirão completamente os rumos de suas vidas. As câmeras estarão com eles nesses momentos que coroam jornadas de transformação com impactos gigantescos sobre todos seus familiares.

ALTAS HORAS

(NSC TV, 22h43min)

Foto: Júlia Rodrigues / TV Globo / Divulgação

O que Serginho Groisman preparou para o último Altas Horas de 2017 tem a ver com tudo que foi assunto neste ano, na música e na dramaturgia. Camaleônica, Pabllo Vittar chega ao palco da atração com toda sua sensualidade e carisma que conquistaram o Brasil. Além da cantora, Nego do Borel, Larissa Manoela, Carol Duarte, Serial Funkers e MC Livinho são convidados do programa. Desse jeito, vai ficar difícil se despedir de 2017.

LADY NIGHT

(MULTISHOW, 22h)

Foto: Multishow / Divulgação

O público pode matar as saudades do talkshow Lady Night, que recebe celebridades para um bate-papo com muitas brincadeiras e bom humor. No episódio, a participação especial é da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Eles ensaiam uma noite de Ano Novo, com muitas diversão ao lado de Tatá Werneck.



DOMINGO

ESCOLINHA DO PROFESSOR RAIMUNDO

(NSC TV, 13h15min e VIVA, 18h)

Zé Bonitinho lança linha de lingeries coloridas Foto: Viva / Divulgação

O último dia de aula é, também, o último dia do ano. E a turma da Escolinha do Professor Raimundo aproveita para celebrar e para debater os temas ligados à data. O primeiro a entrar no clima é Rolando Lero, que precisa explicar a origem do nome "Réveillon''. Zé Bonitinho chega vestido de branco e, para alegria da mulherada, mostra a linha de lingeries coloridas que está lançando. O momento emoção fica com a homenagem de Lúcio Mauro Filho ao grande Mestre de todos, Chico Anysio e ao seu grande amigo, Bruno Mazzeo, que leva adiante o legado do pai.

DOMINGÃO DO FAUSTÃO

(NSC TV, 17h34min )

Fausto Silva presta homenagem a Caetano Veloso Foto: Marcelo Justo / TV Globo / Divulgação

Caetano Veloso é o homenageado do Troféu Mário Lago 2017, no Domingão do Faustão deste domingo. Em seus 50 anos de carreira, o cantor e compositor criou muitas das mais importantes canções da MPB, sendo um de nossos talentos mais reconhecidos mundo afora. O programa buscou informações e lembranças que o grande público não tinha conhecimento e reuniu depoimentos surpreendentes de Maria Bethânia e Gal Costa. Ainda na edição, Caetano tem a oportunidade de cantar alguns de seus grandes sucessos com a orquestra do Domingão e também ao lado dos filhos, Tom, Moreno e Zeca.

SHOW DA VIRADA

(NSC TV, 0h20min)

Jorge & Mateus Foto: Bruno Soares / TV Globo / Divulgação

O Show da Virada, gravado em Belo Horizonte, conta com Luan Santana, Jorge & Matheus, Wesley Safadão, Chitãozinho & Xororó e Simone & Simaria. O tempo torna-se assunto recorrente nos encontros, nos bares, nas festas. Ele também é inspiração para o programa que vai ao ar neste domingo. Para celebrar a chegada de 2018, à meia-noite, Chitãozinho e Xororó convidam os amigos ao palco para acompanharem a queima de fogos ao lado deles.

