Neste fim de semana, o comediante Fábio Rabin volta a se apresentar nos palcos catarinenses. Desta vez, em turnê com Tô Viajando, seu terceiro show de comédia, em que foca nas experiências que o stand up comedy lhe proporcionou na carreira, levando para o palco os acontecimentos marcantes e inusitados de sua vida pessoal e profissional de maneira cômica. O show será apresentado no sábado, em Nova Veneza, e no domingo em Florianópolis, com até 50% de desconto para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso.

Depois de dez anos viajando pelo Brasil, o humorista coleciona histórias e observações. A peça também traz análises divertidas sobre fatos atuais e cotidianos, que farão com que o público embarque na viagem e se identifique.

— Falo sobre as viagens físicas e as mentais. Quando um comediante enxerga numa simples observação do cotidiano uma piada, isso pode ser considerado uma viagem. O stand up comedy uniu duas paixões da minha vida: estar no palco e viajar. Posso conhecer picos que eu jamais iria por uma questão de prioridades. Eu gosto de pegar ondas, então o que eu iria fazer em Manaus? Ou Roraima? No entanto, fui para esses locais mais de uma vez e trouxe na bagagem muitas piadas das experiências que vivi por lá — explica Rabin, que também incluiu no show as viagens com a família.

— Isso dá muito assunto. Embora seja divertido, é um grande estresse viajar com esposa e filha. Tem que lembrar do passaporte, seguro viagem, comprar dólares, fazer todas as malas, pegar fila para embarcar, para sair do avião, aguentar o voo, fila para o check-in, alimentar sua filha na hora certa, dividir uma viagem entre você e sua esposa para que ninguém saia chateado... enfim, melhor ficar em casa! Brincadeira! — finaliza o comediante, já adiantando um pouco do que o público vai ver nas apresentações.

Agende-se

Fábio Rabin apresenta Tô Viajando

Quando: sábado (2), às 20h30, em Nova Veneza, e domingo (3), às 20h, em Florianópolis

Onde: Palazzo Delle Acque (Tv. Osvaldo Búrigo, 79-269, Centro, Nova Veneza) e Teatro Pedro Ivo (Rodovia José Carlos Daux, 4600, Saco Grande, Florianópolis)

Quanto: R$ 60. Em Nova Veneza, sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 50% na compra pelo site Blueticket. Em Florianópolis, o desconto é de 40%.

Leia mais:

Leia uma entrevista com Gabriel, O Pensador, que se apresenta em Florianópolis neste sábado

Confira as estreias que chegam aos cinemas de SC nesta semana