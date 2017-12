A banda Rouge, que fez sucesso nos anos 2000 com músicas como Ragatanga, Brilha la Luna e Beijo Molhado, se reuniu em 2017 para comemorar os 15 anos de lançamento em uma turnê pelo Brasil. O grupo passa por Joinville em 10 de fevereiro, para uma apresentação na Yelo Stage.

Formado por Aline Wirley, Fantine Tho, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade após um reality s, o grupo atingiu a marca de 2 milhões de cópias vendidas somente no primeiro álbum, em 2002. Nos três anos em que permaneceu em atividade, gravou quatro discos e vendeu mais de 6 milhões, tornando-se o conjunto feminino mais bem-sucedido do País. Do hit chiclete Ragatanga, as moças passaram por baladas como Um Anjo veio me Falar e Sem Você.

A turnê do show que celebra os 15 anos de história é uma super produção e está percorrendo o Brasil, misturando os sucessos do passado com novas músicas. Os ingressos já estão à venda nas Lojas Multisom.

Agende-se:

O QUÊ: Show Rouge 15 anos

QUANDO: 10 de fevereiro, com os portões abrindo às 22 horas.

ONDE: Yelo Stage (Avenida Procópio Gomes, 358, Bucarein)

QUANTO:

Pista: R$ 70, com ingresso promocional a R$ 50

Pista Premium: R$ 80

Mezanino: R$ 100 (com R$ 50 de consumação)