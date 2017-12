A cantora Taylor Swift mantém um aplicativo para compartilhar conteúdos exclusivos com seus fãs e eles também podem contar momentos que viveram com a artista. Na última quinta-feira (21), uma admiradora chamada Stephanie contou na plataforma que a artista lhe deu uma casa de presente, pois ela tinha perdido seu apartamento e estava grávida.

A fã relata que seu apartamento foi condenado por razões de saúde e segurança e ela passou os oito meses de gravidez sem uma casa. No fim da gestação, ela foi ao camarim da cantora após um show em Manchester, na Inglaterra.

"Minha mãe apenas pediu a Taylor para me fazer se sentir especial em seu show. Após a apresentação, Taylor nos levou de volta ao seu camarim onde ela me contou: 'Stephanie, você está na minha vida há muito tempo e nunca me pediu nada. Você poderia ter me pedido e eu teria ajudado você. Mas você não fez'. Ela comprou uma casa e tudo o que eu precisava para o meu bebê. Ela me disse: 'Quero que você possa desfrutar de sua menina, sem precisar se preocupar com todas essas coisas'", relatou Stephanie, que é fã da artista há 12 anos.

* Estadão Conteúdo

Leia mais notícias de Entretenimento