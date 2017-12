O cantor Wesley Safadão fez uma versão forró de Vai Malandra. O artista está apresentando a faixa em seus shows ao vivo. Wesley Safadão já gravou uma música com Anitta, Você Partiu Meu Coração, também em parceria com Nego do Borel.

Com clipe gravado em agosto no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Vai Malandra é um retorno de Anitta ao funk brasileiro, ritmo que é o berço da cantora de 24 anos e a lançou para o sucesso.

É também o último single desde que ela comprometeu-se a divulgar uma música por mês, maratona que se iniciou em setembro deste ano.

