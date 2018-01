Nesta terça-feira (9), o público não gostou da forma como Ana Maria Braga tratou o apresentador Ogro Jimmy, do quadro Na Estrada. Exibido no programa Mais Você, o quadro mostra a beleza das paisagens brasileiras e sabores da gastronomia local e tem como apresentadores Ogro Jimmy e Nadia Bochi - ambos participaram do programa.

Uma série de críticas de Ana Maria Braga veio após ela provar o prato preparado por Jimmy. O clima desagradável gerou reclamações dos internautas que assistiam ao programa. Ogro Jimmy tinha a missão de reproduzir um prato típico com banana da Chapada Diamantina, o godó.

— Gostei e precisei aprender a fazer — disse, antes da apresentação. Em vídeo, eles mostraram que experimentaram uma versão do prato preparada por uma cozinheira chamada Angelina.

Ana Maria não parece ter ficado muito satisfeita com o preparo de Jimmy.

– Olha, Angelina, não ficou tão bonita quanto a sua. A dela tinha banana por cima… Aqui acho que o povo ficou muito inseguro, começou a mexer muito, e a banana quase virou uma bananada…

Nadia, então, tentou resolver o desconforto da cena:

– Não estou comendo carne, mas a banana eu vou atacar – disse.

– Mas que banana? Tem que pescar a banana aqui – cortou Ana Maria.

Em seguida, a apresentadora reclamou da temperatura do prato:

– Angelina, acho que vou ter que ir aí comer o seu godó. Maria do céu, quer matar nós de quentura, rapaz? Maria esquentou o bicho aqui!

– Essa semana eu só tô levando bronca – disse Jimmy, rindo do caso.

Logo depois, Ana Maria fez uma ironia:

– Hmm… Achei uma banana!

– Eu segui exatamente a receita dela… – completou Jimmy.

Em seguida, quando Jimmy começava a adiantar o preparo de uma tapioca, Ana Maria o interrompeu:

– Você pode esperar um pouquinho? Obrigada.

Com o argumento de que os ingredientes da receita eram bons demais para serem arruinados, Ana Maria aprovou o prato. Confira as reações dos internautas que não gostaram de como a apresentadora tratou Jimmy:

@MaisVoce_Globo nossa mãe quando não estou com vontade de trabalhar fico em casa. Experimenta Ana Maria ao invés de ir pro ar e dar fora nos outros. Que feio e está virando uma constante. É no Louro, na Maria, na Nádia e agora no Ogro. #NaEstrada #MaisVoce — adriana sandes (@SandesAdriana) January 9, 2018

Assisto este programa porque gosto de culinária, do Louro José e algumas matérias que são apresentadas mas a cada dia me decepciono com a Ana Maria devido à sua grosseria com as pessoas frente às cameras !!! #MaisVoce — Gilberto lazaro da s (@Gilbertolazar13) January 9, 2018

como as pessoas são capazes de aguentar essa ana maria braga? a mulher é chata até com quem ela convida pro programa — ana (@anazrc) January 9, 2018

Ana Maria Braga dando uma patada atrás da outra. Que agonia — Islaine Pinheiro (@PinheiroIslaine) January 9, 2018

Kkkkkkkkkkk tadinho do gordinho, levou uma bronca da Ana Maria Braga — gisele (@gsn3ris) January 9, 2018

#MaisVocê #naestrada ana Maria como sempre mal educada, dando fora sem necessidade no Jimmy, aff. E essa Nadia come tudo com nojo. #ranço — Viviane Lino (@vivi2lino) January 9, 2018

#MaisVoce Vô te contar uma coisa, deve ser uó trabalhar com essa Ana Maria Braga, mulherzinha grossa viu! G zuis!! ! A ogra do programa é ela aff!!! — Tio Yoda (@Adrianodsf40) January 9, 2018