Um dos nomes mais influentes da música no século passado, Elton John está prestes a abandonar os palcos. Segundo comunicado publicado no site oficial do cantor, o britânico de 70 anos se aposentará ao final de sua atual turnê. De acordo com a publicação, a causa seria a saúde debilitada do artista.

Cantor, compositor e pianista, Elton John vendeu mais de 300 milhões de discos em uma carreira com mais de 50 anos. Nesta quarta-feira, ele declarou que quer passar um tempo com a família – é casado com o diretor de cinema David Furnish, com quem tem dois filhos.

No próximo domingo, o artista se apresentará no Grammy Awards acompanhado pela norte-americana Miley Cyrus.

Em 2017, Elton John precisou cancelar cinco shows que faria em Las Vegas em decorrência de uma infeção que o deixou hospitalizado. O problema foi diagnosticado logo após sua passagem pela América do Sul, em turnê que marcou a última apresentação do cantor no Brasil. Em abril, acompanhado por James Taylor, ele lotou o Beira-Rio, em Porto Alegre.