Parece um cenário de férias, mas é o lugar onde os participantes do Big Brother Brasil 2018 ficarão confinados. A casa foi reformulada para a nova edição, que tem estreia nesta segunda-feira (22), às 22h15min, para passar a sensação de que os concorrentes estão no litoral — quando, na verdade, disputam uns contra os outros para chegar à final do programa.

Com um painel exibindo copas de árvores e um céu azul, a casa parece um resort, enquanto a piscina simula a areia da praia. A decoração litorânea se estendeu para o quarto do líder, que passa a se chamar Bangalô do Líder. De acordo com a cenógrafa responsável pelo programa, há símbolos náuticos espalhados por todo o cenário.

— Âncoras, timões, peças de navio. Entre os materiais, a casa possui muita madeira e bambu, além da alvenaria — conta Camila Costa.

O BBB 18 traz outras novidades além da decoração. Nas provas, em vez de apenas demonstrarem resistência e capacidade física, os participantes serão submetidos a dilemas morais que poderão ter efeitos para si mesmo ou para os outros. O processo de votação também será diferente. Quem quiser votar nos paredões precisará fazer um cadastro no site do programa, informando nome completo, e-mail, data de nascimento e senha.