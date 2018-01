Depois de reatarem o namoro durante viagem a Fernando de Noronha e passarem o Réveillon juntinhos, Neymar e Bruna Marquezine trocaram declarações públicas de amor em suas redes sociais. Primeiro foi o craque do PSG que postou, na última segunda-feira, uma foto dos dois se beijando com a legenda: " quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha".

Nesta quarta-feira, foi a vez de Bruna comemorar a volta nas redes sociais. A atriz usou um texto de Caio Fernando Abreu para se declarar ao amado: "Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa. - Caio Fernando Abreu." Ela ainda completou: Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo".