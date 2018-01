Desfiles, blocos de rua e trios elétricos já têm hora e local para ocorrer na maioria das cidades catarinenses com tradição de Carnaval. Eventos gratuitos e pagos vão garantir atrações para todos os tipos de público nas próximas semanas. Cidades como Balneário Camboriú e Laguna ainda definem os preparativos para as comemorações, mas municípios como Joaçaba, São Francisco do Sul e Florianópolis já têm toda a programação de Carnaval definida.

FLORIANÓPOLIS

2 de fevereiro, 11h - Festa do Berbigão do Boca (Largo da Alfândega)

2 de fevereiro, 21h - Concurso Rainha do Carnaval e entrega das chaves da cidade para o Rei Momo (Largo da Alfândega)

ESCOLAS DE SAMBA

PASSARELA NEGO QUIRIDO

27 de janeiro a 3 de fevereiro, às 21h - Ensaios técnicos das escolas

10 de fevereiro, às 21h - Desfile das escolas

13 de fevereiro, às 20h - Desfile das campeãs

INGRESSOS - vendas no site e nas lojas Koerich

ARENA CENTRAL (av. Paulo Fontes)

9 de fevereiro, às 20h - Concurso Músicas de Carnaval

10 de fevereiro, às 14h - Show Jeito Moleque

11 de fevereiro, às 14h - Axé 90, show com Araketu, Timbalada e Terra Samba

12 de fevereiro, às 16h - 25º Concurso Pop Gay e Show Valesca

BLOCOS DE RUA

CENTRO

8 de fevereiro - Bloco SOS

9 de fevereiro - Bloco Vento Encantado

9 a 13 de fevereiro - Corredor Cultural - Alegria é Carnaval - Escadaria do Rosário

10 e 11 de fevereiro - Gandaia Cultural

10 a 13 de fevereiro - Rios Vem que Tem

10 de fevereiro - Bloquete Calma Beth, Bloco Istepô Gay, Sou + eu, Pauta que Pariu

11 de fevereiro - Bloco da Zica

12 de fevereiro - Nossa Turma

9 a 13 de fevereiro - Forte Santa Bárbara

17 de fevereiro - Quero Parar, Mas Não Consigo

NORTE

9 e 11 de fevereiro - Bloco Kombi do Tatu (Santo Antônio de Lisboa)

9 a 12 de fevereiro - Carnaval Comunitário de Santo Antônio de Lisboa

9 e 12 de fevereiro - Esculham Bloco - (Jurerê)

10 e 11 de fevereiro - Bloco Balança Mais não Cai (Ingleses)

11 e 12 de fevereiro - AMORV Unidos do Bérico (Rio Vermelho)

11 de fevereiro - Bloco União da Ilha de Santa Catarina (Cachoeira do Bom Jesus)

11 de fevereiro - Bloco da Maricota (Santinho)

11 de fevereiro - Bloco Papo Amarelo (Daniela)

11 e 13 de fevereiro - Engenho de Dentro (Sambaqui)

11 a 13 de fevereiro - Unidos do Bericó (Rio Vermelho)

12 de fevereiro - Imperadores de Jurerê (Jurerê)

SUL

9 a 13 de fevereiro - Conselho Comunitário Armação Unida (Armação do Pântano do Sul)

9 a 13 de fevereiro - Carnaval do Mar (Pântano do Sul)

9 a 13 de fevereiro - Batuqueiros de Limão (Saco dos Limões)

10 e 11 de fevereiro - Bloco Baba Saco (Saco dos Limões)

11 de fevereiro - Acadêmico do Sul da Ilha (Tapera)

11 de fevereiro - Onodi (Campeche)

11 e 12 de fevereiro - Bloco da Raça (Armação)

LESTE

9 e 11 de fevereiro - União da Ilha da Magia (Lagoa da Conceição)

10 e 13 de fevereiro - Bloco Carapeva (Costa da Lagoa)

10 a 13 de fevereiro - Noca na Rua (Lagoa da Conceição)

10 a 12 de fevereiro - Caramujo Africano (Barra da Lagoa)

11 e 12 de fevereiro - Baiacu da Barra (Centro da Barra da Lagoa)

11 de fevereiro - União Barrense (Barra da Lagoa)

13 de fevereiro - Engenho da Lagoa (Lagoa da Conceição)

CONTINENTE

9 de fevereiro - Bloco da Sirizinha (Capoeiras)

9 de fevereiro - Amigos de Todos (Estreito)

11 de fevereiro - Só não Vem quem Não Quer (Jardim Atlântico)

11 de fevereiro - Bloco da Bernunça (Praia do Meio)

12 de fevereiro - Bloco Alzheimer (Praia da Saudade)

11 de fevereiro - AMBA (Bar do Ori)

11 de fevereiro - ARCEB (Balneário do Estreito)

11 de fevereiro - Bloco do Baiano (Estreito)

13 de fevereiro - Bloco Só dah Nóis (Capoeiras)



JOAÇABA

ESCOLAS DE SAMBA

ENSAIOS TÉCNICOS (avenida do Samba)

6, 7, 8 e 9 de fevereiro, às 19h30min (gratuitos)

DESFILES (avenida do Samba)

10 de fevereiro, às 21h - Escola Aliança e trio elétrico

11 de fevereiro, às 21h30min - Esolcas Unidos do Herval e Acadêmicos do Grande Vale

INGRESSOS - vendas no site e nos pontos de venda oficiais

CARNAFOLIA (praça da Catedral)

9 a 13 de fevereiro, às 23 h

INGRESSOS - vendas no site

LAGUNA

BLOCOS DE RUA

3 de fevereiro, às 22h - Bloco Abre Alas (Arena de eventos em frente à Apae)

4 de fevereiro, às 15h - Bola de Sabão (Arena no circuito da Pracinha, em frente à Apae)

9 de fevereiro, às 21h - Skentaí (Arena dos blocos, Praça Seival)

10 de fevereiro, às 16h - Rosa (Arena dos blocos, Praça Seival)

10, 11 e 12 de fevereiro, às 22h - Babalaô (Camarote Babalaô, na Praça Iró)

11 de fevereiro, às 15h - Pracinha (Pracinha do Magalhães)

11 de fevereiro, às 15h - Pinto Loco (Arena no circuito da Pracinha, em frente à Apae)

11 de fevereiro, às 13h - Sedecrew (Arena no circuito da Pracinha, em frente à Apae)

11 de fevereiro, às 20h - Me Namora (Arena dos blocos, Praça Seival)

9 a 12 de fevereiro, seguindo atrás de todos os blocos - Bebe Thudo (camarote móvel)

12 de fevereiro, às 16h - Pangaré (Arena dos blocos, Praça Seival)

12 de fevereiro, às 11h - Do Barulho (bloco aberto, na Pracinha do Magalhães)

12 de fevereiro, às 20h - Psychobloco (Haras 6º Sentido Barbacena)

13 de fevereiro, às 02h - Circuito da praia (bloco aberto, com trio elétrico)

INGRESSOS - À venda pela internet nos sites dos blocos e nos locais

*A programação oficial da prefeitura ainda será divulgada

SÃO FRANCISCO DO SUL

CENTRO HISTÓRICO

26 de janeiro, às 19h - Escolha da Corte Carnavalesca (Mercado Público)

26 de janeiro, às 20h - Bloco Unidos do Centro Histórico (ao lado da Igrja Matriz)

2 de fevereiro, às 20h - Bloco da Vagabunda (Centro Histórico)

9 de fevereiro, às 20h - Bloco Unidos do Centro Histórico (ao lado da Igreja Matriz)

9 de fevereiro, às 20h - Palco de Carnaval Popular, Liga das Escolas (Mercado Público)

10 de fevereiro, às 20h - Bloco Caratonga (ao lado da Igreja Matriz)

11 de fevereiro, às 16h - Carnaval Infantil (terminal marítimo de passageiros)

11 de fevereiro, às 19h - Bloco da Vaganunda (Terminal turístico Walter Gama Lobo)

11 de fevereiro, às 20h - Desfile das Escolas de Samba (Centro Histórico)

12 de fevereiro, às 20h - Bloco Unidos do Centro Histórico (ao lado da Igreja Matriz)

12 de fevereiro, às 22h - Palco de Carnaval Popular, Liga das Escolas (Mercado Público)

13 de fevereiro, às 16h - Carnaval Infantil (terminal marítimo de passageiros)

13 de fevereiro, às 19h - Bloco da Vagabunda (Terminal turístico Walter Gama Lobo)

13 de fevereiro, às 22h - Palco de Carnaval Popular, Liga das Escolas (Mercado Público)

PRAIAS

10 de fevereiro, às 16h - Trio elétrico (Prainha)

10 de fevereiro, às 17h - Bloco da Vagabunda (Prainha sentido Enseada)

10 de fevereiro, às 23h - Trio elétrico (Enseada)

10 de fevereiro, às 19h - Bloco Ervigay (Av. Beira-mar, Ervino)

11 de fevereiro, às 16h - Trio elétrico (Prainha)

11 de fevereiro, às 18h - Bloco Fúria Local (Prainha sentido Enseada)

11 de fevereiro, às 23h - Trio elétrico (Enseada)

12 de fevereiro, às 16h - Trio elétrico (Prainha)

12 de fevereiro, às 19h - Bloco Baiacu Gay (av. Lindolfo de Freitas Ledoux, Vila da Glória)

12 de fevereiro, às 23h - Trio elétrico (Enseada)

JOINVILLE

10 de fevereiro, às 19h - Desfiles e apresentações (av. José Vieira, a Beira Rio)

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A prefeitura ainda não divulgou a programação de Carnaval