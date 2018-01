Quem deseja curtir o Carnaval 2018 de Florianópolis dentro da Passarela Nego Quirido precisa ficar atento. Neste ano, não haverá venda de ingressos no local, nem mesmo no dia do desfile – em 10 de fevereiro. Mas os interessados já podem acessar o site Ingresso Rápido para a compra. E para quem não tem acesso à internet, nesta quarta-feira, 17 de janeiro, iniciarão as vendas físicas também nas Lojas Koerich.

O preço para arquibancada segue o mesmo do ano passado: R$ 40. Já os camarotes Nega Tide custam R$ 5,5 mil (para 22 pessoas) ou R$ 11 mil (para 44 pessoas). Conforme a diretora de comunicação da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), Liana Gualberto, quem comprar camarote receberá um manual de operações com indicação de fornecedores para fazer a decoração a seu gosto, ou mesmo para orientação na compra de comida, bebida e outros serviços.

— A procura pelos ingressos está grande, especialmente para os camarotes privados, que estão bombando — destaca Liana.

O desfile ocorrerá conforme sorteio realizado pela Liesf em conjunto com os presidentes das agremiações. E ao comprar o ingresso para o desfile de 10 fevereiro, adquire-se também o direito de acesso ao Desfile das Campeãs no dia 13 de fevereiro, também na Nego Quirido.

CONFIRA A ORDEM DO DESFILE

1- Dascuia,

2- Nação Guarani,

3- Unidos da Coloninha,

4- Embaixada Copa Lord,

5- Protegidos da Princesa,

6- Consulado.

