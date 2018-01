Joaçaba , cidade de 28 mil habitantes no Meio-Oeste de SC, já começa os preparativos para a principal festa da cidade, o Carnaval. A 370 quilômetros de Florianópolis e distante do circuito dos trios elétricos e festas no Litoral, Joaçaba ficou conhecida pelos desfiles luxuosos das escolas de samba. A montagem da estrutura na avenida, que será palco do espetáculo, começa nesta quinta-feira, dia 25.

São esperadas 100 mil pessoas nos cinco dias de festa na cidade, sendo cerca de 15 mil nas arquibancadas em cada dia de desfiles. O Carnaval na cidade é dividido em duas partes. O Carnafolia, que entre os dias 9 e 13 de fevereiro promove festas animadas com shows e participação de blocos numa arena montada na Praça da Catedral; e o desfile das escolas de samba, nos dias 10 e 11 na Avenida do Samba (Avenida XV de Novembro, no Centro).

Das quatro agremiações que fazem parte da Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d'Oeste (Lesjho), apenas três desfilarão: a Aliança, que foi a campeã no ano passado e busca o hexacampeonato, a Acadêmicos do Grande Vale e a Unidos do Herval. A escola Vale Samba, a mais antiga da região, não desfilará pelo segundo ano consecutivo. Na edição passada, a escola não entrou na avenida por problemas internos e em função da morte do presidente, Alcemir Carlos Pinto Ribeiro. Neste ano, segundo a assessoria da Lesjho, uma crise financeira impossibilitou a participação. Mas a agremiação espera voltar ao Carnaval em 2019.

Ensaios técnicos

Os ensaios técnicos ocorrem na terça, quarta e quinta feira na semana que antecede ao carnaval (6, 7 e 8 de fevereiro). Os ensaios são gratuitos, abertos ao público e começam a partir das 19h30min. As três escolas ensaiam na Avenida do Samba.

Desfiles das escolas

Sábado, dia 10

No sábado, a abertura das arquibancadas será a partir das 19h, com início previsto para 21h. A Aliança será a única escola a se apresentar no sábado e deve iniciar a partir das 21h30min. O tema da escola campeã do ano passado é "Elo de Amor".

Após o desfile haverá uma apresentação de duas horas de Trio elétrico na Avenida do Samba.

Ingressos à venda aqui. Além dos pontos de venda disponíveis na região, a Liga instalou um ponto oficial para a venda de ingressos em frente à prefeitura de Joaçaba.

Domingo, dia 11

No domingo serão duas escolas que estarão na avenida. Os desfiles serão das agremiações Unidos do Herval e Acadêmicos do Grande Vale e iniciam às 21h30min. A Unidos, segunda escola mais antiga, apresentará o enredo "Índio quer apito, se não der, pau vai comer!". Já a Acadêmicos, caçula da Liesjho, apresentará "Acadêmicos, o Exército da Paz"

Ingressos à venda aqui. Além dos pontos de venda disponíveis na região, a Liga instalou um ponto oficial para a venda de ingressos em frente à prefeitura de Joaçaba.

Quarta-feira, dia 14

A apuração dos votos ocorre na quarta-feira a partir das 15h no espaço Carnafolia na Arena Bierbaum.

Carnafolia

Programação paralela ao já tradicional desfile das escolas, o Carnafolia ocorre entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Os cinco dias de festas são animados por shows e participação de blocos numa arena. A estrutura é montada na Praça da Catedral, perto da Avenida do Samba. Abertura dos portões está prevista para 23h.

Ingressos à venda aqui.





