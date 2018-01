Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 15 a 20 de janeiro



Foto: TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Clara e Fio Foto: Marilia Cabral / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira -15 de janeiro

Tina confronta Mitsuko, que exige que a filha se afaste para a recuperação de Anderson. Ellen se preocupa com as finanças da família. K2 afirma a K1 que será uma ótima mãe. Roney descobre sobre a suposta gravidez de K2 e repreende Tato. Gabriel pede para passar uma temporada morando com Roney. Ellen alerta Keyla para a possibilidade de K2 ter falsificado os exames. Ellen e Tina lamentam a ausência nas aulas. Dóris se surpreende ao saber por Josefina da suposta gravidez de K2. Moqueca tenta identificar a última entrega de Anderson, mas Mitsuko desliga o telefone. Lica conversa com Clara sobre o avô das duas. Clara confronta Malu sobre os planos de corte de gastos no Colégio Grupo. Ellen descobre que foi Mitsuko quem pediu a última entrega de Anderson antes do acidente. Anderson recupera a memória.

Terça-feira -16 de janeiro

Anderson passa mal, e Nena pede que Ellen se afaste. Ellen conta a Tina que Anderson recuperou a memória. Dóris orienta K2 a revelar a suposta gravidez para a mãe, e a menina fica apreensiva. Malu percebe a proximidade entre Lica e Samantha. Roney permite que Gabriel passe uma temporada em sua casa. K2 teme ser alvo de piadas na escola. Marta e Luís convencem Dóris a avaliar a campanha de seu projeto. Juca comenta com Benê que pensa em conseguir um trabalho. Tina confronta Mitsuko. K2 pressiona Tato para ficar com ela. Tina decide sair de casa.

Quarta-feira - 17 de janeiro

Ellen conforta Tina, que sente raiva das atitudes de Mitsuko. Lica afirma para a mãe que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a tensão para Anderson, que pede para as duas descansarem do hospital. Lica e Samantha apoiam Tina, que sofre com a situação de Anderson e sua mãe. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na biblioteca e Bóris apoia a ideia. Edgar questiona Lica sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel, e Tato a admira. Noboru se revolta com a atitude de Mitsuko em relação a Anderson. Lica ouve Edgar e Marta discutindo por sua causa. Lica decide deixar o Colégio Grupo.

Quinta-feira - 18 de de janeiro

Edgar e Marta tentam dissuadir Lica, que segue firme em sua decisão de mudar de escola. Edgar pensa em afastar Malu do Colégio Grupo. Lica diz a Marta que deseja se matricular no Cora Coralina. Anderson revela à polícia que o dinheiro encontrado com ele é de Mitsuko e ela declara ao policial que deu o dinheiro para Anderson. Edgar afasta Malu da administração do Grupo e pede que Bóris convença Lica a permanecer no colégio. Anderson garante a Mitsuko que não irá se separar de Tina. Dóris aprova a matrícula de Lica no Cora Coralina. Dóris descobre que está grávida, e Bóris comemora. Anderson recebe alta do hospital. Tina devolve o dinheiro de Mitsuko e pede que a mãe não lhe procure mais.

Sexta-feira - 19 de janeiro

Tina sai de casa. Felipe e MB lamentam a saída de Lica do Colégio Grupo. Gabriel chega para sua temporada com Roney. Tina pede para morar na casa de Das Dores, e Nena exige que ela avise à sua família. Noboru tem uma conversa com Anderson e decide permitir que Tina se mude para a casa do rapaz. Noboru afirma a Mitsuko que ela está afastando suas filhas. Felipe avisa a Ellen sobre a festa de despedida de Lica. Os Lagostins se apresentam no Colégio Grupo, em homenagem a Lica, que se despede da escola.

*** TEMPO DE AMAR ***

Inácio e Henriqueta Foto: Paulo Belote / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 15 de janeiro

Inácio leva Mariana para a casa de Henriqueta, e Tereza estranha que Delfina não o tenha impedido. Reinaldo vê Eunice saindo do hospital e se preocupa. Bernardo sugere que Pepito transfira o negócio das geleias para um galpão, e Alzira se desespera com o possível afastamento de Balbina. Maria Vitória pede que José Augusto volte para Portugal com ela e Vicente. Carolina fala com Vicente e Artur sobre a vontade de fazer um recital no Grêmio Cultural. Lucerne pensa em como encontrar alguém que a ajude com as contas do cabaré. Inácio cuida de Mariana com a ajuda de Firmino e Angélica. Izabel conta para Padre João que Delfina não suporta a filha de Maria Vitória. Macário interrompe seu acordo com Fernão. Vasco avisa a Fernão que Delfina o espera na Quinta. Celina desconfia do jantar que Alzira deseja promover para Artur. Teodoro faz acusações a Conselheiro para outros políticos. José Augusto conhece Lucerne.

Terça-feira -16 de janeiro

José Augusto convida Lucerne para sair e faz elogios. Teodoro garante a Olinto que armará contra Conselheiro. Balbina diz a Pepito que teme deixar a casa de Bernardo e Alzira. Lucerne afirma a Gilberte que fará com que José Augusto equilibre as finanças do cabaré. Edgar reclama com Artur sobre a atenção aos artigos de Olímpia. Artur aceita o convite de Alzira para jantar em sua casa. Isolina incentiva Raimundo a lutar por Nicota. Conselheiro anuncia a Maria Vitória que promoverá um jantar para seu pai. Leonor não acredita no bom comportamento de Lucinda. Reinaldo desconfia da gravidez de Eunice. Inácio comenta com Angélica que teme que Maria Vitória não o ame mais. Delfina contrata Vasco para ajudá-la na ausência de José Augusto. José Augusto encontra Celeste Hermínia.

Quarta-feira - 17 de janeiro

José Augusto assume seus erros e pede perdão a Celeste Hermínia. Pé de Cabra ameaça Natália e Helena, mas Giuseppe e Tomaso as defendem. Alzira conta a Balbina que descobriu que Artur pertence a uma rica família. José Augusto confessa que nunca deixou de amar Celeste. Bernardo e Pepito visitam o galpão onde fabricarão as geleias. Helena e Natália pensam em como quitar sua dívida com Lucerne. Inácio brinca com Mariana e pensa em Maria Vitória. Delfina orienta Vasco a expulsar os camponeses da vizinhança. Delfina afirma a Tereza que Fernão casou-se com ela por dinheiro. Artur revela a Celina que tem vergonha de sua família. Celina se ofende com o segredo guardado por Artur e termina o relacionamento com ele. Lucerne combina um novo encontro com José Augusto. Tereza descobre que Fernão foi embora.

Quinta-feira - 18 de de janeiro

Tereza decide ficar em sua casa à espera de Fernão. Inácio e Izabel vão ao encontro dos camponeses, e Henriqueta os alerta sobre Delfina. Lucas, Inácio e Izabel relatam a Padre João que os camponeses são ameaçados por Vasco e Delfina. Lucas e Angélica trocam olhares. Inácio percebe o estado de choque de Tereza e tenta ajudá-la, mas Delfina o impede. Artur desabafa com Vicente sobre Celina. Maria Vitória diz a Vicente que deseja morar no Brasil. Bernardo visita José Augusto. Alzira decide servir o jantar para Pepito e os funcionários da sociedade da geleia. Delfina cuida de Tereza e promete vingar-se de Fernão. Lucas sonda Izabel sobre Angélica. Leonor e Gregório extorquem Lucinda. Celina lamenta-se com Balbina sobre Artur. Justino e Tiana alertam Reinaldo sobre Gregório e Leonor. José Augusto chega ao cabaré de Lucerne.

Sexta-feira - 19 de janeiro

Lucerne se esconde de José Augusto. Alzira reclama da proximidade de Bernardo e José Augusto. Pepito se queixa do comportamento de Alzira com Celina e Balbina. Emília comenta com Carolina que conheceu seu pai. Artur e Olímpia elogiam a ideia de Celina para o Grêmio Cultural e decidem fazer aulas de costura juntos. José Augusto beija Lucerne. Felícia, Natália e Helena passeiam juntas. Inácio e Lucas se aproximam. Tereza recebe uma ordem de despejo e todos se revoltam contra Fernão. Delfina repreende Tereza e afirma que a filha terá de trabalhar na Quinta. Vasco ameaça Inácio. O jantar para José Augusto na casa de Conselheiro é um sucesso. Felícia escuta uma conversa de Conselheiro com Vicente e informa a Teodoro.

Sábado - 20 de janeiro

Teodoro afirma a Felícia que prejudicará Conselheiro. Lucerne confessa a Gilberte que se interessou por José Augusto. Olímpia agradece a doação de Conselheiro para o Grêmio Cultural. Maria Vitória e Vicente trocam juras de amor. Emília questiona Reinaldo sobre a gravidez de Eunice. Gregório chantageia Lucinda. Lucinda insinua a Eunice que Reinaldo encontrou um novo amor. Bernardo garante a Artur que Celina o ama. Homero agride Raimundo e rouba o envelope com a doação de Conselheiro ao Grêmio Cultural. Vicente desconfia do assalto sofrido por Raimundo. Teodoro denuncia Conselheiro para os políticos. Delfina compra as terras de Sebastião. O delegado Pimenta detém Conselheiro, sob a acusação de financiar propaganda contra o Governo.

*** DEUS SALVE O REI ***

Foto: Cesar Alves / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 15 de janeiro

Rodolfo constata que Afonso está vivo. Afonso sofre ao saber da morte de Crisélia. Augusto avisa a Catarina que eles irão ao funeral de Crisélia. Virgílio alerta Amália sobre Afonso. Rebeca entrega a Afonso uma carta escrita por Crisélia. Rodolfo demonstra interesse por Catarina. Olegário comenta com Lupércio que considera estranha a história contada por Afonso sobre seu sumiço. Rodolfo tenta impressionar Catarina. Diana fica intrigada com o interesse de Virgílio de querer melhorar a aparência de seu negócio. Augusto e Catarina deixam Montemor após o funeral de Crisélia. Cássio conta a Afonso sobre o interesse que Catarina teve pelo exército de Montemor e relata as perguntas da princesa de Artena. Afonso se emociona ao ler a carta que Crisélia lhe deixou. Constantino e Catarina se beijam.

Terça-feira -16 de janeiro

Catarina pede a Lucíola que não conte a Augusto sobre Constantino. Afonso revela a Cássio que está apaixonado por Amália. Amália comenta com Tiago que ficou intrigada ao ver Virgílio e Diana passeando juntos. Afonso ignora o pedido de Samuel sobre a mina de ferro, que sofre risco de desmoronamento. Catarina avisa a Constantino que não se casará com o marquês. Betânia comenta com Brumela que a tristeza de Afonso está associada à paixão por uma mulher. Afonso avisa a Cássio que irá a Artena resolver sua situação com Amália, sem revelar sua verdadeira identidade. Amália escreve uma carta para Afonso. Cássio alerta Afonso para a possibilidade de faltar comida para o povo por conta da escassez da água. Romero mente para Olegário, dizendo que Ulisses está indo bem na academia. Catarina finge comemorar a volta do marquês. O mensageiro retorna com a carta de Amália, e afirma que não há nenhum ferreiro em Montemor com o nome de Afonso.

Quarta-feira - 17 de janeiro

Tiago tenta consolar Amália. Catarina pede explicações a Constantino sobre sua decisão de partir repentinamente de Artena. Cássio avisa a Samuel que não pode autorizar a parada temporária do trabalho na mina por decisão de Afonso. Virgílio finge se importar com o clima de desavença entre Diana e Amália. Amália conta a Constância que não existe nenhum ferreiro chamado Afonso em Montemor. Rodolfo avisa que decidiu criar a Lei da Justa Punição para fazer justiça a pessoas traídas por seus cônjuges. Ulisses estranha o incentivo de Romero para que ele seja amigo de Selena. Augusto avisa a Catarina que Artena ficará sob a responsabilidade da filha durante sua ausência. Ocorre outro desmoronamento na mina de ferro de Montemor. Amália avista Afonso montado em seu cavalo.

Quinta-feira - 18 de de janeiro

Amália hesita em ouvir as explicações de Afonso. Rodolfo fica nervoso ao perceber que ele poderá ser castigado pela lei que ele próprio criou. Rodolfo é salvo do castigo por um mensageiro que o avisa sobre o acidente na mina. Catarina dispensa Demétrio de suas funções até que Augusto retorne a Artena. Virgílio provoca Afonso ao vê-lo na barraca de Amália. Lucíola avisa a Catarina que o marquês está com febre. Catarina descarta o chá que o médico recomendou para Istvan e aproveita para cancelar o casamento. Catarina fica surpresa com a chegada de um curandeiro que veio a mando do marquês. Petrônio e Orlando acordam Rodolfo para estar presente no resgate e ser consagrado pelo povo. Rodolfo revoga a Lei da Justa Punição. Há um incidente com a carroça em que Amália está e Afonso corre para salvá-la.

Sexta-feira - 19 de janeiro

Afonso consegue evitar que Amália caia no abismo. Martinho agradece Afonso por ter salvado sua filha. Catarina fica surpresa ao ver o marquês bem disposto. Rodolfo é saudado pelo povo. Julião tenta ameaçar Rodolfo ao descobrir que sua mulher o traiu com o príncipe. Afonso teme ser reconhecido por alguém de Montemor. Betânia diz a Brumela que há rumores de que Afonso foi atrás de uma mulher. Rodolfo pede a Osiel que faça um retrato pintado dele. Afonso pede Amália em casamento.

Sábado - 20 de janeiro

Afonso diz a Amália que ela precisa ir a Montemor, antes de responder ao pedido de casamento, para saber quem ele realmente é. Orlando e Petrônio tramam para prender Julião. Orlando diz a Rodolfo que descobriu um motivo para prender Julião. Amália parte para Montemor com Afonso. Romero fica surpreso quando Selena pede para usar a espada e demonstra mais habilidade que Ulisses. Demétrio tenta chamar a atenção de Istvan para o caráter de Catarina. Cássio lembra Rodolfo sobre o Dia do Perdão e avisa ao príncipe que um dos presos deverá ser agraciado pelo povo e ganhar a liberdade. Selena fica surpresa com o talento de Ulisses na cozinha. O povo decide libertar Julião, para desgosto de Rodolfo. Amália constata que Afonso é o príncipe herdeiro de Montemor. Afonso se sente responsável pelo acidente na mina. Afonso diz a Rodolfo que pretende se casar com Amália.

*** O OUTRO LADO DO PARAÍSO ***

Suzy e Samuel no hospital Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 15 de janeiro

Gustavo avisa a Sophia que Raquel será a juíza no processo da guarda de Tomaz. Lívia fala sobre seu novo namorado para Sophia, sem mencionar seu nome. Josafá ensina Tomaz a soltar pipa. Lívia se enfurece ao saber que o filho está na casa de Mercedes. A Grande Mãe incentiva Samuel a assumir sua orientação sexual. Estela sugere que Gael ajude Clara a ficar com Tomaz. Duda revela a Adriana a história que Laerte contou antes de morrer. Amaro se preocupa ao saber que a família de Estela pode deixar de explorar as minas de esmeraldas. Samuel convida Cido para morar com ele. Lívia leva Tomaz embora da casa de Mercedes. Laura garante a Rafael que Vinícius não atrapalhará seu casamento. Patrick vai ao bordel falar com Leandra sobre Duda. Juvenal lamenta a distância de Estela para Mariano. Cido rompe com Irene. Gustavo pede para Nádia pegar a propina na casa de Sophia. Bruno teme pela segurança de Raquel. Samuel avisa a Adinéia que irá morar com Cido. Samuel se recusa a ajudar Sophia contra Clara.

Terça-feira -16 de janeiro

Samuel afirma a Sophia que não prejudicará Clara novamente. Gael diz a Clara que irá ajudá-la a conseguir a guarda de Tomaz. Caetana aconselha Patrick a desistir de ajudar Duda. Nádia informa Bruno que marcou um jantar para tentar se reconciliar com Raquel. Cido pede demissão. Nádia pega o dinheiro da propina com Sophia. Amaro beija Estela. Mariano diz a Juvenal que desconfia do caráter de Amaro. Lívia se encontra com Mariano. Sophia faz fotos de Raquel com o celular. Adriana reclama de não conseguir convencer Duda a falar sobre sua vida. Renato recrimina Clara por acreditar em Gael. Adinéia pede para Samuel morar em sua casa com Cido. Nádia arma para atrasar Bruno para o jantar. Laura e Rafael veem Tônia esperando Bruno no restaurante. Raquel vê Tônia beijando Bruno. Juvenal tenta alertar Estela sobre Amaro. Cido aceita morar na casa de Adinéia. Sophia acorda com Rato e planejam um atentado contra Raquel.

Quarta-feira - 17 de janeiro

Raquel não deixa Bruno se explicar e vai embora do restaurante. Estela se irrita com Juvenal e o expulsa de sua casa. Adinéia tenta se entender com Cido. Adriana explica a Clara sobre as técnicas que utiliza com seus clientes. Bruno descobre a armação de Tônia e pede que Patrick dê entrada em seu divórcio. Josafá entrega a Clara uma pasta com documentos do filho. Mercedes tem um mau pressentimento sobre o processo da guarda de Tomaz. Renato reclama da proximidade de Patrick e Clara. Clara aceita ser a madrinha de casamento de Laura e Rafael. Bruno avisa a Tônia sobre o divórcio e confirma que Nádia participou da armação para separá-lo de Raquel. Rato observa Raquel e Bruno. Nádia aconselha Tônia a não sair da cidade para não receber a intimação do divórcio. Adriana pede a ajuda de Duda. Clara questiona Laura sobre Vinícius.

Quinta-feira - 18 de de janeiro

Laura conversa com Clara. Adriana fica frustrada por não conseguir avançar na relação com Duda. Tônia pede licença do hospital e vai para a clínica de Renato em Pedra Santa. Clara fala para Patrick que Duda nasceu no Tocantins. Vinícius consegue colher as digitais de Duda. Clara dá uma viagem de presente para Laura e Rafael. Cido devolve a Samuel o dinheiro que iria usar para comprar sua casa. Patrick e Clara pensam um no outro. Karina conta para Renato sobre o sócio misterioso do bordel. Desirée visita Juvenal. Estela tenta descobrir o pedido que Amaro lhe fará no baile. Lívia se encontra com Mariano em um flat. Sophia paga para Maíra se afastar de Mariano. Tônia descobre que não está grávida. Lívia e Sophia conversam sobre seus amores. Tônia conhece Zé Victor, e os dois passam a noite juntos. Suzy passa mal no hospital. Patrick avisa a Clara sobre o resultado do exame das digitais de Duda.

Sexta-feira - 19 de janeiro

Clara pede a Patrick para conversar com Duda. Suzy descobre que está grávida. Gael fala com Tomaz sobre Clara. Um oficial de Justiça procura por Tônia no hospital. Nádia alerta Bruno sobre uma possível gravidez de Tônia. Mariano beija Sophia. Suzy faz exames no hospital. Laura confidencia a Melissa que tem medo de se casar. Clara tenta descobrir o verdadeiro nome de Duda. Adriana convida Henrique, Jô e Natanael para irem à audiência de Duda. Tônia e Zé Victor se encontram de novo. Amaro tira satisfações com Juvenal. Suzy descobre que tem uma gravidez de risco e decide pedir para morar com Samuel. Gael pede ajuda a Aura. Lívia e Sophia trocam confidências sobre seus escolhidos. Rafael conversa com Renato sobre Laura, e o médico conta para Clara.

Sábado - 20 de janeiro

Clara conversa com Renato sobre seu plano contra Vinícius. Suzy conta sobre a gravidez para Samuel e Adinéia e explica que precisa de cuidados. Aura sugere que Gael procure um psiquiatra. Amaro exige que Juvenal não se envolva em sua vida com Estela. Samuel pede que todos em sua casa convivam em harmonia. Desirée procura Tônia. Os garimpeiros reclamam dos erros cometidos com a reabertura da mina. Sophia se insinua para Mariano. Desirée vai atrás de Juvenal. Clara tenta se aproximar de Laura. Cido reclama de Suzy. Clara guarda a pasta que recebeu de Josafá. Laura não consegue falar para Lorena sobre seu medo. Bruno não conta para Raquel que Tônia pode estar grávida. Samuel fala com Hélder sobre a gravidez de Suzy. Patrick se encontra com o promotor do julgamento de Duda. Adriana avisa a Duda sobre a data da audiência. Natanael fica curioso para conhecer a cliente de Adriana. Clara decide assumir a culpa em lugar de Duda, caso ela seja condenada.

Leia outras notícias do Noveleiros