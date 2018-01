O cantor Caetano Veloso denunciou em suas redes sociais, no último domingo (14), o roubo de um carro com uma carreta que transportava o seu equipamento de show. De acordo com sua mulher e produtora, Paula Lavigne, o crime ocorreu por volta das 19h, em Maraú (BA).

Conforme Lavigne, a carreta estava acoplada a um Gol preto e levava cenário, equipamentos técnicos, figurinos e instrumentos musicais, incluindo dois violões, um baixo, um teclado rhodes e um violoncelo. Os itens roubados fazem parte dos shows que Caetano realiza com os filhos Zeca, Moreno e Tom.

O veículo com a carreta saiu de Salvador, após o show que aconteceu no último sábado (13) e seguia em direção ao Rio de Janeiro. De acordo com o Correio, o motorista do carro foi abordado por homens armados, que levaram os veículos, além do celular dele. Na ação, o condutor não foi agredido.

Leia mais notícias de Entretenimento