Os foliões que têm o sonho de entrar na avenida durante o Carnaval contam com uma ajudinha da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf). Nesta terça-feira, 16 de janeiro, a entidade abriu sua loja oficial no Mercado Público, onde vende fantasias de todas as escolas.

O espaço conta com um totem eletrônico e fica em frente ao boxe 32, onde será possível escolher e adquirir o figurino para desfilar na Passarela Nego Quirido na noite de 10 de fevereiro. Mas, atenção, a quantidade de peças varia conforme cada escola, então é bom não deixar para a última hora. O preço também varia conforme o modelo e a agremiação.

Unidos da Coloninha - a campeã do Carnaval 2017 de Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Ingressos para a grande noite já estão à venda

Quem não pensa em desfilar, mas quer curtir a festa na passarela, já pode comprar seu ingresso. Neste ano, não terá venda na Passarela Nego Quirido. Os interessados devem acessar o site Ingresso Rápido ou podem se dirigir a uma Loja Koerich a partir desta quarta-feira, 17 de janeiro, quando iniciarão as vendas físicas dos bilhetes.

