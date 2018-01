A Praça XV, no coração de Florianópolis, será palco mais uma vez dos “esquentas” para o Carnaval. A diretora de comunicação da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), Liana Gualberto, destaca que a programação de 2018 está pronta e as escolas preparadas. De 17 a 26 de janeiro, acontecerá Volta à Praça, com ensaios das escolas. E quem dará a largada nesta quarta-feira é a Dascuia, que espera a população para a folia com concentração às 20h.

A segurança também está garantida. A Liesf teve reunião com o comando do 4° Batalhão da Polícia Militar na segunda-feira, quando ficou acertada a presença da corporação em toda a programação oficial da entidade: ensaios técnicos e de Volta à Praça, desfile e apuração.

Confira a programação:

* Volta à Praça — concentração às 20h e início às 21h

17/1 — Dascuia

18/1 — Nação Guarani

19/1 — Embaixada Copa Lord

24/1 — Consulado

25/1 — Os Protegidos da Princesa

26/1 — Unidos da Coloninha

* Ensaios técnicos na Passarela Nego Quirido — concentração às 21h e início às 21h30min

27/1 — Nação Guarani, Embaixada Copa Lord e Protegidos da Princesa

3/2 — Dascuia, Consulado e Unidos da Coloninha

* Desfile oficial das escolas

10/2 — Sábado

* Apuração

12/2 — Segunda

* Desfile das Campeãs

13/1 — Terça-feira

