Eventos públicos, que colocam as pessoas como parte central da cidade, são uma forma de valorizar a cultura local e estimular o uso de espaços urbanos. Eles podem até não ser planejados com esse intuito, mas geram um sentimento de pertencimento nos moradores e um atrativo a mais para turistas.

O Floripa Tem é um exemplo de projeto que há 12 anos presenteia a Capital com muita música, cultura e esportes nos melhores pontos da cidade. Neste ano, a programação eclética traz artistas catarinenses para movimentarem os primeiros fins de semana de 2018.

Entre os destaques da agenda estão os shows que ocorrem no Palco Trident XFresh, no trapiche da Beira-Mar Norte. Nos próximos três fins de semana, seis artistas enchem de música um dos cartões postais mais visitados da cidade. Conheça mais sobre quem se apresenta nos últimos fins de semana do Floripa Tem.

Marley Concert

A banda Patuá, depois do sucesso do espetáculo Marley In Camerata, criou o Marley Concert, um show que conta com naipe de metais (sax, trompete e trombone), baixo, bateria, guitarra, teclado, percussão e vocais. Com sonoridade e qualidade musical sucesso de público, a banda promete mostrar o melhor dos clássicos de Bob Marley no Palco Trident XFresh.

Batuk Freak

Batuk Freak é uma festa black de Florianópolis surgida em 2017 na própria Beira-Mar Norte e comandada por um coletivo de DJs. A festa homenageia a cultura e música negra e toda sua vertente: as batucadas, batidões, twerk, kuduro, trap, pop, hip-hop, charme, R&B, funk(y), etc. Respeito, diversidade e empoderamento prometem rondar o tema da festa que volta para o local onde nasceu como evento de rua. A festa é parceira da Caos Produtora.

Skrotes

O trio Skrotes faz um som que é acolhido tanto no meio independente quanto no erudito. A pegada alternativa resulta da diversidade de gêneros: é música brasileira, logo vira jazz, depois punk, samba, eletrônica, clássica, tudo com muito apuro técnico e criatividade. Diferentes de tudo o que estava rolando quando surgiram em 2009, os Skrotes continuam autênticos explorando tudo o que a música instrumental tem a oferecer.

Bolachada Vinil

O Bolachada Vinil é um coletivo de DJs colecionadores de discos de vinil que divulga especialmente grooves brasileiros das antigas. O set desse show passa pela música brasileira, pelo funk, soul e o groove. Ainda faz uma viagem com discos de vinil pela música jamaicana e se conecta com o Marley Concert.

– A gente vai perambular entre diferentes estilos musicais. Estamos bem felizes com o convite do Floripa Tem, que é uma festa que traz todo o tipo de público – conta um dos idealizadores do projeto, Sócrates Vasconcelos.

Reis do Nada

A banda de R&B de Floripa é composta pelos músicos e produtores Laurinho Linhares e Ph Collaço. A sonoridade do grupo traz influências que se estendem da MPB ao Hip Hop. Com características melódicas da Soul Music, uma pegada urbana comum aos beats eletrônicos e trazendo líricas atuais e temáticas atemporais, traz no repertório clássicos da música brasileira e composições próprias que são cada vez mais reconhecidas na cena musical de todo o país.

Hit Me

A Hit Me é conhecida na cena catarinense pela versatilidade, energia e amplo repertório que se adapta a qualquer palco. Com trombone e trompete, a banda faz versões de hits da música pop nacional e internacional e planeja um show com muita energia boa para o sábado no Floripa Tem.

– Tentamos fazer arranjos diferentes e versões bem para cima. Tocaremos desde Lady Gaga até Paralamas do Sucesso – comenta André Almeida, músico da banda.

Programe-se!

Dia 20/01 (sábado)

18h - Bolachada Vinil

20h – Marley Concert

Dia 27/01 (sábado)

18h – Hit Me

19h30min – Skrotes

Dia 03/02 (sábado)

18h – Batuk Freak

20h – Reis do Nada

