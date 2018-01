Após ter sido reprovada em testes para ser atriz da Globo e repórter do Vídeo Show, a vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, devolveu a cobertura duplex de 180 metros quadrados onde morava no Rio de Janeiro e deve voltar ao Rio Grande do Sul.

De acordo com o jornal Extra, Emilly já entregou as chaves do apartamento que dividia com a irmã gêmea, Mayla, e o pai, Volnei, em um condomínio em frente ao Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. O aluguel seria de R$ 7 mil.

Parte do prêmio de R$ 1,5 milhão obtido no BBB, ainda conforme o jornal, foi usado pela gaúcha para pagar dívidas da família. Ela tem se mantido com o cachê de contratos publicitários e chega a cobrar R$ 8 mil por postagens no Instagram e pedir a mesma faixa para fazer presenças VIPs.

