Após estourar nacionalmente em meados dos anos 1990 com o hit Florentina, Tiririca batizou sua filha com o nome de seu sucesso. Tratava-se de uma promessa que o cantor e humorista tinha feito caso a música bombasse. Hoje com 20 anos, Florentina Evellyn contou em entrevista ao jornal Extra que não gostava de seu nome na infância e adolescência, por conta das piadas que sofria com os colegas na infância.

– Antes, tinha vergonha do meu nome –relatou a filha de Tiririca na publicação.

Contudo, agora ela tem orgulho de se chamar Florentina e segue os passos de seu pai e de seu irmão, Tirulipa, na carreira de humorista e já se apresenta em circos. O nome de seu show, Florentina Sou Eu, é o mesmo de sua paródia para a música Sou Eu, da cantora Ludmilla.

