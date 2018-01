Marcado para estrear no dia 22 de janeiro, a décima oitava edição do BBB já traz mudanças em relação às anteriores. Nesta segunda-feira (8), o site oficial do reality show anunciou que, neste ano, os telespectadores que quiserem participar da votação nos paredões terão que se cadastrar previamente.

O cadastro é gratuito e exigirá o preenchimento de nome, e-mail, data de nascimento e uma senha de 8 a 15 dígitos. Alguns dados poderão ser puxados diretamente das contas do Facebook ou Google do usuário.

A emissora não informou o motivo da mudança. Segundo o portal Na Telinha, do Uol, a justificativa da novidade é conhecer melhor quem está votando. No entanto, sabe-se que essa é uma das formas também de evitar a utilização de robôs para votação automática, interferindo diretamente no resultado dos paredões, principalmente aqueles que contarem com participantes mais populares.

A fim de preparar o público para o novo sistema, a partir desta terça-feira (9), já haverá votações no site oficial.

O BBB 18 será o segundo comandado por Tiago Leifert, que assumiu a apresentação do programa após 16 anos com Pedro Bial.