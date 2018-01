Electric Dreams – Prime Video

Inspirada nos contos de Philip K. Dick, a série é composta de dez episódios, cada um narrado em um mundo particular. As histórias podem até se passar em universos distantes, mas tem em comum o fato de discutir a exploração e o verdadeiro significado de humanidade.

Epa?! Cadê Noé? – NSC TV, 15h06

A animação se passa no fim do mundo. A inundação está por vir. Felizmente, para Dave e seu filho, Finny, um par de Nestrians desajeitados, uma arca foi construída para salvar todos os animais. Mas Nestrians não são permitidos. Esgueirando-se a bordo com a ajuda involuntária de Hazel e sua filha, Leah, dois Grymps, eles pensam que estão a salvo. Até as crianças curiosas saírem da arca.

Leia mais

Surpresa com abertura e comparação com "Game of Thrones": a reação à estreia de "Deus Salve o Rei"

Saiba quem é quem na novela "Deus Salve o Rei", da Globo

“Deus Salve o Rei”, nova novela das sete, recria universo medieval e fala sobre conflito entre reinos



México Por Elas – Canal Off, 21h30

As surfistas estão em Puerto Escondido. Com mais estrutura que Salinas, elas aproveitam para conhecer a cidade e explorar o lugar de uma forma diferente. Todas elas acordam cedo para surfar, menos Julia, que não se identificou com o mar.

Júnior Bake Off – Discovery Home & Health, 21h45

O programa estreia hoje e traz 16 talentosas crianças com idade entre oito e 12 anos que foram selecionadas entre 10 mil inscritos para uma disputa que irá descobrir o melhor pequeno confeiteiro (ou confeiteira) do país. Na competição, os pequenos cozinheiros enfrentarão dois tipos de desafios: técnico (todos recebem a mesma receita e devem prepará-la) e criativo (devem fazer receitas dentro da temática solicitada).

A Família Putman – TLC, 22h10

A história dos Putman começa com Bill e Barb – os dois se casaram e tiveram quatro filhos. Os quatro também se casaram e estabeleceram uma tradição: passaram a trazer seus cônjuges para a casa dos Putman, que se transformou no lar de noras, genro e netos. Assim, três gerações vivem sob o mesmo teto: são 10 adultos e 15 crianças.

El Casamiento – TV Brasil, 22h30

O longa (2011) conta a história de amor entre a transexual uruguaia Julia Brian e um ex-trabalhador da construção civil, Ignacio González. A produção conquistou reconhecimento em diversos festivais do circuito de cinema.