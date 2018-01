Há alguns dias que a faixa "Oração à Vitória" do álbum Esú, lançado no ano passado pelo rapper nordestino Baco Exu do Blues, não está mais disponível em nenhuma plataforma de streaming. Isso porque, na música, havia um sample de outra canção de Milton Nascimento.

Após fãs estranharem o repentino desaparecimento da faixa, especulações na internet chegaram a afirmar que Milton estava processando Baco. A namorada do rapper postou uma mensagem no Facebook que desmentia essa afirmação. No entanto, nesta sexta-feira (12), a equipe de rede social de Milton Nascimento respondeu a um comentário em uma postagem, que pedia para ele liberar o sample de Baco. Na resposta, a equipe explica que houve violação de direitos:

Até o momento, não houve nenhum posicionamento da parte de Baco. Vale ressaltar que esse tipo de conflito é comum entre artistas de hip hop, visto que samplear músicas fazem parte da cultura do gênero desde o início. Muitos artistas utilizam esta técnica em suas canções como forma de referenciar e exaltar artistas por trás dos recortes. Mas questões burocráticas e legais periodicamente podem atrapalhar a prática.