Anitta não perde tempo. Ainda desfrutando do sucesso de Vai Malandra, a cantora já tem a data de lançamento de uma nova parceria: a música Machika, com o cantor de reggaeton J Balvin, o mesmo de Downtown.

A canção deve chegar nas plataformas digitais no dia 19 de janeiro. A data foi divulgada nas redes sociais de J Balvin com um vídeo mostrando um instrumental da faixa de fundo.

J Balvin é um músico colombiano, que fez sucesso recentemente com a febre do reggaeton. Suas principais canções são Ay Vamos, 6 AM com participação de Farruko, Ginza, Safari, "Bobo" e "Mi Gente".

No mês passado, vazaram algumas imagens das gravações do clipe, levantando rumores de que a faixa poderia ser a música tema da Copa deste ano.