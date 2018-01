Malhação - NSC TV, 18h

K2 manipula Tato. Moqueca avisa Ellen e Das Dores sobre o acidente de Anderson. Anderson é levado para o hospital onde Edgar, Ernesto e Bóris conversam, quando Malu chega. Tina culpa Mitsuko pelo que aconteceu com Anderson. Mitsuko anuncia que iniciará a cirurgia.

Tempo de Amar - NSC TV, 18h30min

Isolina repreende Eunice por não querer contar para Reinaldo sobre a gravidez. Pepito ameaça Alzira para que ela deixe a sociedade. Olímpia se incomoda quando Conselheiro sugere que ela se case com Edgar. Helena perdoa Giuseppe. Lucinda implora que Inácio desista da viagem. Justino leva Inácio ao cais.

Deus Salve o Rei - N TV, 19h35min

Amália explica a Afonso que ela e Tiago o encontraram desacordado na floresta e o levaram para Artena, e ele não conta que é príncipe de Montemor. Cássio vê o corpo do ladrão perto do cavalo de Afonso e acredita que o príncipe esteja morto. Virgílio vai à casa de Amália. Leia mais sobre a nova novela.

Belaventura - Record, 19h45min

Severo, Marion, Jacques e Leocádia estão preocupados e pensam o que fazer para não levantar suspeitas sobre a morte de De Michel. Enrico está pensativo, sentado no trono. Otoniel diz que Severo não pode continuar triunfando.

Carinha de Anjo - SBT, 20h30min

Gustavo e Cristóvão ajudam a Madre Superiora a averiguar a papelada a respeito da venda do terreno onde está o colégio. Dulce Maria diz sem querer para as meninas que o colégio irá fechar. Para acalmar as meninas, Fabiana diz que o fechamento é para o período de férias.

Apocalipse - Record, 20h45min

Ricardo arma um plano para prejudicar Alan financeiramente. Saulo volta para casa com Hanna. César afirma que Tião de Deus não é o assassino. Henrique provoca Tiago. César pede um tempo para Natália.

O Outro Lado do Paraíso - NSC TV, 21h15min

Clara afirma a Duda que não matou Laerte e exige que ela aceite que Patrick seja o advogado dela. Vinícius descobre que Duda mentiu e tenta descobrir a verdadeira identidade dela. Clara comenta com Patrick que conheceu Duda quando se casou com Gael. Mariano faz um acordo com Maíra. Vanessa mente no depoimento. Desirée engana Juvenal.