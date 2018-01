A Família Lima mal entrou no jogo e já está causando polêmica. Na primeira noite de Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge na casa, algumas cenas entre pai e filha chamaram a atenção do público nas redes sociais e foram interpretadas como assédio.

No Twitter, circula uma imagem na qual Ayrton tentaria beijar a filha à força. Há também outro momento em que o pai fica deitado em cima da filha e mexe o quadril. A hashtag #ForaFamiliaLima se tornou o assunto mais comentado na internet na tarde desta terça-feira.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Caso ocorra a expulsão do participante, essa não seria a primeira vez que algum homem sai da casa por assédio ou agressão contra a mulher. O modelo Daniel Echaniz, de 31 anos, foi expulso da edição de 2012 por suspeita de estupro. Já no ano passado, o gaúcho Marcos, 38 anos, teve que deixar o programa após acusação de atitudes violentas contra a então namorada, Emilly, 21 anos.

Polêmicas fora da casa

Os participantes desta edição também se envolveram em polêmicas antes de serem selecionados para o jogo. Comentários feitos na internet foram recuperados assim que saiu o anúncio dos concorrentes. Ana Clara, por exemplo, está sendo acusada de gordofobia — em 2013, quando ela tinha apenas 16 anos, publicou um tuíte sugerindo que mulheres gordas não deveriam usar as mesmas roupas que as mulheres magras.

Foto: Reprodução / Twitter

Já Ayrton fez uma postagem em 2010 que está sendo considerada abusiva. "Se o Boninho me colocasse no BBB e a Amy Winehouse fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caipirinha e passaria o ferro nela", escreveu o participante.

Não foram apenas integrantes da família confinada que fizeram comentários perigosos diante do desafio de conquistar a simpatia do público. Em um comentário antigo, o paulista Caruso saiu disse que não era obrigado a ver dois homens se beijando — o comentário foi feito para defender algumas ideias do deputado Jair Bolsonaro.

Foto: Reprodução / Facebook

Polêmica Selinho demorado entre o pai Ayrton e a filha Ana Clara durante primeira festa do BBB causa polêmica nas redes sociais. O que vocês acharam? #BBB18 pic.twitter.com/fRrrky6isl — Putz, Falei. (@PutzFaleiOF) 23 de janeiro de 2018

Cara, esse pai é MUITO ESTRANHO, olha o começo desse vídeo #BBB18 pic.twitter.com/sZ6vS3WN2A — Giovanne F2 #BBB18 (@TeamRealitysBR) 23 de janeiro de 2018

BBB12: estupro

BBB17: agressao contra mulher

BBB18: incesto

BBB19: Jogos Vorazes #ForaFamiliaLima — realityzei (@teusrealityzei) 23 de janeiro de 2018

Essa família não representa a nossa. O meu pai não me beija, não passa a mão nas minhas partes íntimas e nem da em cima de mim. Todas as famílias são diferentes, mas nenhuma é tão escrota como essa! #ForaFamiliaLima — gabi (@twittagabi) 23 de janeiro de 2018

Se a gente ta perturbado com essas cenas imagina quando o elenco entrar? Já quero meu elenco repudiando essas atitudes #BBB18 #ForaFamiliaLima — maria (@BBBVOTO) 23 de janeiro de 2018

Essa família no bbb está me assustando, na novela tem a menina q é violentada pelo padrasto e no noticiário todos dias tem vítimas q são violentadas por seus pais e familiares, mais nunca imaginei vê o q estou vendo no bbb.#forafamilialima — Faby (@Fabiana02174341) 23 de janeiro de 2018

Geral aqui do TT deveriam se reunir e subir uma tag tipo: #ForaFamiliaLima , está dando nojo — Luiz Felipe (@OliveiraLipe14) 23 de janeiro de 2018

Não parem de usar a tag. Essa nojeira não pode passar despercebida #ForaFamiliaLima pic.twitter.com/VTjtl6N3Ee — realityzei (@teusrealityzei) 23 de janeiro de 2018

DESCULPA MAS NÃO, EU NÃO CONSIGO ACHAR NORMAL:



Um pai beijar mais a filha do que a esposa

Encoxar a filha o tempo todo

Beijar a barriga dela

Deitar em cima e fazer movimentos estranhos



É UM MUNDO FORA DA MINHA REALIDADE, TÔ ACHANDO MUITO ABSURDO #ForaFamiliaLima #BBB18 pic.twitter.com/FCS1QGX1cC — mis (@MisComenta) 23 de janeiro de 2018

Essa intimidade q esse pai e essa filha tá tendo não é normal mesmo#ForaFamiliaLima — Fah (@Anashippes) 23 de janeiro de 2018

Com todas as forças eu sou #ForaFamiliaLima porque não quero assistir um show de horrores na minha casa. #BBB18 #RedeBBB — Felipe Melo (@MeloFelip) 23 de janeiro de 2018

Desculpa meu anjo mais eu não acho isso normal o pai está beijando a filha mais do que a mãe fica alisando ela em partes intimas se isso e normal pra você me desculpe #ForaFamiliaLima pic.twitter.com/D0lyaV24Gm — Jennifer (@milaacabelloo) 23 de janeiro de 2018