Após ficar famosa ao aparecer no clipe de Vai Malandra, de Anitta, e participar da novela Força do Querer, a youtuber e funkeira Jojo Todynho lançou Que Tiro Foi Esse?. Em poucos dias, a música não só liderou a lista das mais viralizadas da internet do Spotify Brasil, como também alcançou a 11ª posição do Global Viral mundial do serviço de streaming de música.

A cantora carioca acumula aproximadamente 500 mil seguidores no Instagram. Os vídeos que a tornaram popular foram os que Jojo comentava A Força do Querer. Neles, ela gritava, atacava a televisão, xingava personagens e sofria a cada infortúnio de Bibi Perigosa, personagem de Juliana Paes.

A novela terminou, mas o sucesso da funkeira continua. Recentemente internautas tem inundado as redes com vídeos em que pessoas simulam uma queda em lugares públicos e "morrem" toda vez que Jojo entoa os primeiros versos da canção Que Tiro Foi Esse? - a expressão também é utilizada quando se é impactado por algo ou por alguém.

Até mesmo Anitta entrou na onda. A cantora postou no Instagram o exato momento em que é "atingida" pelo sucesso da amiga. Confira abaixo uma seleção de reações:

Que tiro foi esse viado ? Kkkkkk olha o susto do cara do lado pic.twitter.com/zQUvcAyhWB — EULUCASALBERT (@Eulucasalbert) January 5, 2018

QUE TIRO FOI ESSE QUE A ANITTA LEVOU? pic.twitter.com/roUyh1UKHO — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) January 8, 2018

a música do carnaval será que tiro foi esse, pois muito que bem pic.twitter.com/K8Zjyty6AO — Anitta sem grife® (@anitafarofeira) January 9, 2018