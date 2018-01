Após Lana Del Rey afirmar em seu Twitter que ela estaria sendo processada por Radiohead para entregar 100% dos direitos autorais da canção Get Free à banda, representantes da banda britânica vieram a público negar a existência de um processo judicial.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018

De acordo com o site Consequence Of Sound, há apenas uma conversa com os representantes de Lana Del Rey sobre as “claras semelhanças” entre as duas canções, mas nenhuma ação legal foi tomada, muito menos qualquer exigência de 100% dos direitos autorais.

A Warner-Chapell Publishing alegou:

— Como distribuidor da música do Radiohead, é verdade que existem discussões desde agosto do ano passado com os representantes de Lana Del Rey. É claro que os versos de Get Free usam elementos encontrados nos versos de Creep, e nós pedimos que isto seja reconhecido em favor de todos os compositores de Creep. Para acertar as contas, não há processo legal iniciado, e o Radiohead não disse que "não aceitará menos que 100%" pelos direitos de Get Free.

O Radiohead também já foi processado por plágio por Creep, devido à sua semelhança com a música The Air that I Breathe, da banda The Hollies. Depois de um acordo, os compositores da música de 1974 foram incluídos nos créditos de composição do Radiohead.