Malhação – NSC TV, 17h45min

Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o questionamento do policial. Nena afirma que o dinheiro não era de Anderson. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com Benê sobre a raiva de K2 e Tato.

Tempo de Amar – NSC TV, 18h15min

José Augusto revela a Maria Vitória que Inácio está vivo e casado no Brasil. Alzira descobre que Artur é herdeiro de uma fortuna. Maria Vitória avisa a Celeste que José Augusto está no Rio. Maria Vitória conta a Vicente o que descobriu sobre Inácio.

Deus Salve o Rei – NSC TV, 19h20min

Virgílio agride Afonso, deixando-o ainda mais debilitado. Rodolfo decide se preparar para assumir o trono, mas seu desempenho na Academia Militar é decepcionante. Crisélia anuncia ao povo que Rodolfo será o novo rei. Afonso descobre que o príncipe de Montemor foi dado como morto.

Belaventura – Record, 19h45min

Enrico diz para Otoniel que não é o momento certo de atacar o inimigo e que a melhor coisa a fazer é se unirem. Marion diz para Selena fazer um ofício relatando que tudo ocorreu bem no encontro para evitar qualquer suspeita.

Carinha de Anjo – sbt, 20h30min

Haydee diz para Flávio que percebeu que a doença dele é mais grave do que ele diz. Flávio torce pela morte da própria mãe para ficar milionário. Estefânia mostra para Gustavo que estão dizendo na internet que consumidores passaram mal após beber o novo café da empresa.

Apocalipse – Record, 20h45min

Verônica diz que ajudará Gloria a descobrir o paradeiro do filho. Natália disfarça o constrangimento e deixa o bar de Diogo. Zoe visita Oswaldo e Letícia. Susana se preocupa com a ambição de Alan. Bárbara seduz Diogo.

O Outro Lado do Paraíso – NSC TV, 21h15min

Gael vê Renato deixar a casa de Clara e vai até Aura. Sophia pede para Gael aproximar Aura de Clara para que ela seja sua espiã. Amaro leva um presente para Estela, e Juvenal fica enciumado. Gael pede ajuda a Mercedes. Bruno cobra de Gustavo o advogado para pedir o divórcio, e Raquel desconfia.