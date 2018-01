Leia mais

“Deus Salve o Rei”, nova novela das sete, recria universo medieval e fala sobre conflito entre reinos

Com Selton Mello e Carolina Dieckmann, "Treze Dias Longe do Sol" estreia na Globo



Em Deus Salve o Rei, nova novela das sete que estreia nesta terça-feira (9), na NSC TV, a decisão do príncipe Afonso (Romulo Estrela) de renunciar ao trono de Montemor em nome do amor pela plebeia Amália (Marina Ruy Barbosa) afetará todo o reino. O principal resultado será a dificuldade de manter o tratado da troca dos minérios de ferro de Montemor pela água de Artena, reino comandado por Augusto (Marco Nanini). Nas mãos do despreparado Rodolfo (Johnny Massaro), irmão caçula do mocinho, o lugar antes governado pela rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho) terá a paz abalada.

Abaixo, saiba quem é quem no folhetim medieval da Globo:

Foto: Sergio Zalis / TV Globo/Divulgação

Afonso (Romulo Estrela) - Neto de Crisélia (Rosamaria Murtinho), primeiro na linha de sucessão do reino de Montemor. Irmão de Rodolfo (Johnny Massaro). É um homem ético, leal, justo, que se preparou por toda vida para assumir o trono. Descobre-se possuidor de um lado impulsivo e romântico ao conhecer Amália. E, no futuro, serão justamente as suas paixões que o farão hesitar no momento de tomar importantes decisões.

Foto: Sérgio Zallis / TV Globo/Divulgação

Amália (Marina Ruy Barbosa) - Humilde, boa filha, trabalha na feira de Artena. Mora com os pais e o irmão Tiago (Vinícius Redd). Namora Virgílio (Ricardo Pereira) há alguns anos. Sabe que não é seu grande amor, mas já se conformou que nunca irá conhecer um "príncipe encantado". Tem um temperamento forte e costuma não voltar atrás em suas decisões. Filha de Martinho (Giulio Lopes) e Constância (Débora Olivieri).

Foto: Sergio Zalis / Globo/Divulgação

Catarina (Bruna Marquezine) - Princesa de Artena. Apesar da aparência meiga e inofensiva, é extremamente ambiciosa e dissimulada. É uma mulher sedutora e capaz de manipular facilmente todos ao seu redor. Frequentemente bate de frente com o pai em relação a questões diplomáticas. Mas sabe a hora de recuar - atitude necessária para manter as aparências e alcançar seus objetivos.

Foto: Sergio Zalis / TV Globo/Divulgação

Augusto (Marco Nanini) - Rei de Artena, pai de Catarina (Bruna Marquezine). Um rei bom e zeloso com o seu povo. Pouco ambicioso, preza pela paz acima de tudo. Não é ingênuo a ponto de nunca desconfiar das dissimulações de sua filha, mas acredita que um dia ela irá encontrar o caminho da retidão.

Foto: Sergio Zalis / Globo/Divulgação

Rodolfo (Johnny Massaro) - Ao contrário do irmão, Afonso (Romulo Estrela) nunca pretendeu ter qualquer tipo de responsabilidade com o reino. Sedutor, mulherengo e inconsequente, o único esforço que Rodolfo tem na vida é no intuito de preservar suas regalias. Adora ser bajulado e se cercar de amigos de caráter duvidoso, mas não é bobo. Rodolfo é sagaz, mesmo que eventualmente se porte de forma covarde e hesitante. Aos poucos, conforme vai ganhando poder, se torna mais confiante e altamente ambicioso. Neto de Crisélia (Rosamaria Murtinho).

Lucrécia (Tatá Werneck) - Futura esposa de Rodolfo (Johnny Massaro), que, ao assumir o posto de rei de Montemor, enfrenta a pressão de se casar. É a escolhida entre diversas pinturas de mulheres nobres da época. O retrato, no entanto, não é fiel à realidade e Rodolfo leva um tremendo susto na hora em que conhece a futura rainha pessoalmente, já no dia do casamento. Como já tinha se comprometido em casar-se com ela, não pode voltar atrás. Lucrécia é uma mulher rude e inconveniente. Controladora, consegue, por algum tempo, manter Rodolfo sob suas rédeas.

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Crisélia (Rosamaria Murtinho) - Rainha respeitada e justa, avó de Afonso (Romulo Estrela) e Rodolfo (Johnny Massaro), está no trono há décadas. Acometida por uma grave doença, já começa a perder a memória e sofre de frequentes alucinações. Ama igualmente os dois netos, mas sabe que Afonso é merecedor do trono, não apenas pelo fato de ser o primogênito, mas também pela conduta austera e dedicada ao bem maior do reino. Criou os netos desde pequenos, após sua filha e seu genro terem falecido.

Foto: João Miguel Júnior / Divulgação

Cássio (Caio Blat) - Comandante do exército de Montemor, braço direito e conselheiro de Afonso (Romulo Estrela). Cobra de todos ao seu redor conduta ética e exemplar que também se empenha em seguir.

Foto: Sérgio Zalis / TV Globo/Divulgação

Virgílio (Ricardo Pereira) - Namorado de Amália (Marina Ruy Barbosa), comerciante de tecidos. Aos olhos de todos parece o marido ideal. Porém, excessivamente machista, possessivo e competitivo, logo se revelará um sujeito amargo e rancoroso.

Diana (Fernanda Nobre) - Melhor amiga de Amália (Marina Ruy Barbosa). Uma mulher bonita, bem-humorada, mas que tem um reconhecido "dedo podre" para homens. Diana, ao longo do tempo, irá perceber que não é o acaso que coloca os homens errados em sua vida, mas ela própria. E, por isso, precisará rever seus conceitos e critérios.

Constantino (José Fidalgo) - Duque de Vicenza. Um nobre com alma de cafajeste. Sedutor, se comporta como fidalgo quando necessário, mas seu melhor papel é o de amante. De alma guerreira, não consegue manter-se longe de uma batalha por muito tempo. Vai se envolver com Catarina (Bruna Marquezine)