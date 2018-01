Recém-lançada e já dona de um sucesso estrondoso, "Vai Malandra", de Anitta, acaba de ganhar uma paródia protagonizada por MC Melody, filha de MC Belinho. O clipe foi publicado no Youtube nesta segunda-feira (8).

Na paródia, Melody imita várias cenas do clipe de Anitta, gravado no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. A jovem MC simula trejeitos e posições do vídeo original, usando uma maquiagem pesada, que parece uma caricatura de Anitta. No lugar das mulheres que vestem biquínis de fita isolante, aparecem bonecas.

"Vai, baranga, desfilando com a bexiga no bumbum" e "se acha top, mas é feia pra chuchu" são alguns trechos da paródia.

Ao final, após vários momentos em que aparece como "baranga", Melody se transforma em uma pessoa bonita que chama atenção de quem está por perto.