Um dos mais conhecidos youtubers do país, o carioca Felipe Neto desembarca em Criciúma neste domingo (21) para sessão de autógrafos do livro A Trajetória de um dos Maiores Youtubers do Brasil. O evento acontece das 9h às 15h na Livrarias Catarinense do Nações Shopping e todas as mil senhas já foram distribuídas.

Neto, 29 anos, está na lista dos dez canais de humor do YouTube mais assistidos do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de views. Ele começou a ficar famoso em 2010, quando, sempre em tom debochado, começou a publicar vídeos na internet com críticas a atitudes de artistas. Com a repercussão, vieram convites para participar de campanhas publicitárias e para trabalhar na televisão.

No livro, Neto conta como se tornou um dos mais bem-sucedidos influenciadores da internet, além de entreter o leitor com jogos, papertoys, carteirinha de fã e muitos pôsteres. Lançada em setembro do ano passado, a obra fechou 2017 em primeiro lugar na lista dos mais vendidos entre títulos de ficção e não ficção. Segundo a consultoria Nielsen, foram 150 cópias comercializadas - 10 mil a mais do que o segundo colocado, O Homem Mais Inteligente da História, do psiquiatra Augusto Cury.

AGENDE-SE

O quê: sessão de autógrafos do livro A Trajetória de um dos Maiores Youtubers do Brasil, com Felipe Neto

Quando: domingo (21/1), das 9h às 15h

Onde: Livrarias Catarinense do Nações Shopping, em Criciúma (Av. Jorge Elias de Lucca, 765 - Nossa Sra. da Salete)

Quanto: entrada franca (o livro estará à venda no local por R$ 19,90)